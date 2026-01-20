En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Nueva investigación revela si tomar acetaminofén en embarazo eleva riesgo de autismo en niños

Nueva investigación revela si tomar acetaminofén en embarazo eleva riesgo de autismo en niños

El estudio fue liderado por City St George’s de la Universidad de Londres y evaluó datos de 43 estudios considerados de alta calidad metodológica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad