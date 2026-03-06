Pases VIP para el Estéreo Picnic: así funciona la casa previa al festival

El Festival Estéreo Picnic (FEP) se consolida como el evento musical más esperado del año en Colombia, movilizando a miles de asistentes que buscan experiencias más allá de los escenarios. Con el objetivo de calentar motores para las fechas principales, la agenda cultural de Bogotá se activó desde febrero con espacios diseñados para que los seguidores del festival aseguren su entrada mediante la creación de contenido digital.

La dinámica de este año se centra en la autenticidad y la expresión sin filtros, permitiendo que los jóvenes conviertan sus interacciones en redes sociales en beneficios tangibles. Esta etapa previa no solo funciona como un punto de encuentro para melómanos, sino como una plataforma de recompensas donde la creatividad es la moneda de cambio para obtener pases VIP de tres días y acceso exclusivo a ediciones futuras del evento.



Cómo ganar boletas para el Festival Estéreo Picnic

La estrategia de premiación se basa en acumular 'Cringe Coins', una moneda simbólica que se otorga a quienes participen en retos de moda, podcast y arte urbano. Según la organización, cada interacción es registrada por curadores en tiempo real: 'Mostrarse tal como uno es, sí tiene valor', aseguran los promotores, destacando que los puntos acumulados pueden canjearse por mercancía oficial y entradas para el FEP 2027.

Sabrina Carpenter, The Killers y Tyler The Creator en el FEP 2026 // Fotos. AFP/ Páramo Presenta

Para centralizar estas actividades, se ha habilitado la Smirnoff House en el sector de Quinta Camacho (Carrera 10A #70-24). Este espacio cultural estará abierto al público de martes a sábado, entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m., operando como el epicentro del 'pre' oficial hasta el próximo 20 de marzo.



Horarios y ubicación de la Smirnoff House en Bogotá

La casa cuenta con diversas salas temáticas lideradas por figuras como Maleja, Jonathan Clay y Camilo Triana. Desde el Cringe Core Room hasta el Podcast Room, los asistentes pueden grabar contenidos virales o participar en el TBT 2K Challenge bajo la guía de expertos en tendencias.

Más allá de la competencia por las boletas, el lugar ofrece una agenda diversa que incluye sesiones de DJ invitados y activaciones de marca. La iniciativa busca que el público pierda el miedo al juicio digital, transformando lo que antes se consideraba motivo de burla en una identidad colectiva que otorga acceso directo a la experiencia del festival.