Alerta en todo el Caribe por vientos de más de 60 km/h y olas hasta de 4 metros en el mar

Los paseos a la playa y las actividades al aire libre deberán practicarse con mucha precaución este fin de semana, dados los intensos vientos y la alta marea que estará predominando en toda la región Caribe durante las próximas horas.

Daniel Useche, meteorólogo del Ideam, indicó que la velocidad del viento alcanzará intensidades aproximadas entre los 50 y hasta 60 km/h y que la altura del oleaje podría variar entre los 3 y 4 metros, especialmente en la parte central del mar Caribe colombiano.

"En este momento tenemos una alerta naranja en todo el Caribe colombiano. La zona con mayor amenaza es toda el área localizada en frente de los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar. Es importante que también los bañistas y todos los turistas estén atentos, ya que este oleaje y esta intensidad del viento también podría afectar la zona costera", manifestó.

El Ideam y la Dirección General Marítima advierten que estas condiciones también pueden ser riesgosas para la navegación de las embarcaciones menores, sobre todo en altamar, por lo que piden mucha precaución a los pescadores y operadores turísticos.



En tierra también hay amenaza, pues los fuertes vientos pueden ocasionar “caída de árboles, de postes, vallas publicitarias y afectaciones en las redes eléctricas”, advirtió el mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, quien incluso pide a la comunidad ser prudente a la hora de practicar actividades al aire libre.

"A los ciclistas se les recomienda tener el máximo de precaución en carreteras y en las rutas por las cuales realizan estas actividades. En los hogares debemos asegurar muy bien techos, ventanas y estar atento a todos los comunicados que venimos realizando", pidió el mayor Rodríguez.