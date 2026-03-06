En vivo
Reconocido actor y estrella de televisión anuncia en una carta que le queda poco tiempo de vida

Un actor de una popular serie sorprendió al revelar en redes sociales que atraviesa una etapa crítica de salud y que podría estar viviendo sus últimos días. Su mensaje conmovió a miles.

