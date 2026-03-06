Reconocido actor y estrella de televisión anuncia en una carta que le queda poco tiempo de vida

Una conmovedora publicación en redes sociales encendió las alarmas entre seguidores del mundo del entretenimiento luego de que un reconocido actor de televisión revelara que atraviesa la fase final de una enfermedad que ha avanzado rápidamente en su organismo.

El mensaje, difundido a través de Instagram, dejó ver una mezcla de sinceridad, aceptación y un profundo deseo de aprovechar cada instante que le queda junto a sus seres queridos.

En la carta, el artista explicó que durante el último mes comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda y en la cadera, síntomas que llevaron a su equipo médico a realizarle nuevos estudios para conocer el estado de su salud. Los resultados no fueron alentadores y confirmaron que el cáncer que padece se ha extendido con rapidez.

Se trata de Finnian Garbutt, actor de 28 años recordado por interpretar al agente Ryan Power en el drama policial Hope Street, producción emitida por la BBC y ambientada en Irlanda del Norte. El intérprete contó que fue ingresado recientemente por su equipo de oncología para someterse a nuevas exploraciones.



Finnian Garbutt, actor de 28 años. Foto: Redes sociales

“Mi equipo de oncología me ingresó para hacer algunas exploraciones. Desafortunadamente, las pruebas han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas fases de mi vida”, escribió el actor en su publicación.

Pese al duro diagnóstico, el tono del mensaje llamó la atención de muchos seguidores. Garbutt explicó que decidió hacer pública la noticia porque le resultaba muy difícil comunicarla individualmente a cada persona cercana. Además, expresó que su principal deseo ahora es compartir el tiempo que le queda con su familia y amigos.

Carta del actor Finnian Garbutt. Foto: Redes sociales

La lucha del actor contra el cáncer comenzó hace aproximadamente cuatro años, cuando recibió un diagnóstico inicial de melanoma, un tipo de cáncer de piel. Con el paso del tiempo, la enfermedad avanzó y, según él mismo explicó en publicaciones anteriores, el tumor terminó extendiéndose a órganos como el hígado y los pulmones.

En mayo de 2025, el actor ya había revelado que los médicos le informaron que su enfermedad era terminal apenas dos semanas antes del nacimiento de su hija Saoirse, quien llegó al mundo en septiembre de 2024. En su mensaje más reciente, recordó algunos de los momentos más importantes que ha vivido desde que comenzó esta batalla.

“Desde entonces he logrado muchos de mis objetivos de vida: participar en unos 30 episodios de televisión, ser protagonista en una película que debería estrenarse pronto, comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y convertirme en padre de la niña más increíble”, expresó, haciendo referencia también a su esposa Louise y a su próxima película, Housejackers.

El actor acompañó su carta con una fotografía en la que aparece sonriente junto a su pequeña hija, una imagen que refleja el espíritu con el que enfrenta este momento.

Además, aprovechó el mensaje para hacer una invitación especial a quienes lo conocen: quienes deseen compartir un café, una cerveza o simplemente un momento de conversación con él, pueden llamarlo, pues aseguró que estará feliz de recibirlos.

Desde la producción de Hope Street también enviaron un mensaje de apoyo. En un comunicado, representantes de la BBC y de la productora señalaron que Garbutt fue una parte fundamental del éxito de la serie y afirmaron que todo el equipo lo mantiene en sus pensamientos.

La publicación ha generado miles de reacciones y mensajes de apoyo, convirtiéndose en un emotivo testimonio de fortaleza y gratitud frente a uno de los momentos más difíciles de su vida.