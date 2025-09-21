EEUU anunciará riesgo de tomar acetaminofén en embarazo: ¿es posible que el bebé nazca con autismo?

Unas recientes declaraciones de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, han generado un fuerte debate en la comunidad internacional sobre la salud. Se trata de la relación entre el Tylenol y el autismo en los menores.

Según el medio Político, el Gobierno de Estados Unidos planea anunciar este lunes 22 de septiembre que el uso del Tylenol durante el embarazo contribuye y aumenta el riesgo de que el bebé nazca con autismo.

Politico afirmó que el gobierno advertirá a las mujeres embarazadas que sólo utilicen el medicamento cuando tengan fiebre alta. Con este anuncio, Estados Unidos se convertirá en el primer país en vincular este medicamento con el trastorno del espectro autista.

Además, añadieron que Trump también planea descartar el medicamento leucovorin, utilizado en tratamientos contra el cáncer, anemia y para personas con autismo.



Sobredosis por acetaminofén. Foto: Freepik

Hay que recordar que al pasado viernes 19 de septiembre, el presidente de Estados Unidos hizo una importante declaración sobre las enfermedades neurológicas, refiriéndose específicamente al autismo. "El autismo está totalmente fuera de control. Creo que, tal vez, tengamos una razón", dijo.

A esta declaración se suma la de un portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavit, que afirmó que este “anuncio supondrá un progreso histórico en las tasas de autismo". Según lo señalado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos 1 de cada 31 niños de ocho años tiene diagnóstico de autismo.

Publicidad

El proyecto está liderado por el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., a quien se le atribuye la búsqueda de causas para el aumento en los diagnósticos de autismo.

Es importante señalar que días atrás, el director de la farmacéutica Kenvue, fabricante del analgésico Tylenol, se reunió con Kennedy para intentar convencerlo de que el producto no tiene ninguna relación con el autismo, según lo señalado por The Wall Street Journal.

Mujer en estado de gestación Foto: generada con Image fx

¿Qué es el Tylenol?

El Tylenol, también conocido como acetaminofén o paracetamol es un analgésico comúnmente utilizado para dolores generales y fiebres. Desde la empresa han señalado que este medicamento no puede ser usado por:

