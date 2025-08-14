Hospital Infantil San José emite alerta por incremento de casos de sobredosis por acetaminofén

El Hospital Infantil Universitario de San José lanzó una alerta ante el incremento de casos de intoxicación por acetaminofén, un medicamento de venta libre ampliamente usado para tratar fiebre y dolor.

Según la doctora Olga Melo, especialista en toxicología clínica del Hospital infantil Universitario De San José, se ha detectado un aumento en las sobredosis accidentales, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores.

La facilidad de acceso al medicamento y la percepción de seguridad al ser de libre venta han contribuido al uso indebido. “En menores de cinco años es frecuente que ingieran accidentalmente jarabes como Olex, que son agradables al gusto. En otros casos, adolescentes y adultos jóvenes recurren a dosis tóxicas de forma voluntaria, lo que puede generar daño hepático severo e incluso llevar a trasplante”, explicó Melo.

Desde 2014, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) considera la intoxicación por acetaminofén como la principal causa de hepatitis tóxica y trasplante hepático en ese país.

La situación en Colombia refleja un patrón similar. Según datos aproximados compartidos por el hospital, durante el segundo trimestre del año pasado se reportaron 242 casos de intoxicación por medicamentos en Bogotá, de los cuales cerca del 50 % estarían relacionados con acetaminofén.

El repunte en los casos coincide con un aumento de las infecciones respiratorias en la ciudad, particularmente en la población pediátrica. La automedicación con acetaminofén en formas concentradas, como las gotas, o en dosis incorrectas medidas por cucharadas o mililitros sin indicación médica ha sido un factor recurrente en las consultas por sobredosis.

Como recomendación principal, la doctora Melo hizo un llamado a los cuidadores y padres de familia para que lean las etiquetas de los medicamentos, sigan las instrucciones de dosificación con precisión y mantengan los productos fuera del alcance de los niños. También enfatizó la necesidad de consultar al personal médico ante síntomas persistentes y evitar la automedicación.

El hospital continúa haciendo seguimiento a los casos y trabaja en campañas de educación para prevenir nuevas intoxicaciones.