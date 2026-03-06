Plan Democracia: despliegan más de 7.700 uniformados para garantizar seguridad en elecciones

La Policía Nacional de Colombia avanza en la implementación del Plan Democracia, un operativo destinado a garantizar la seguridad durante la jornada electoral en todo el país. Así lo confirmó el brigadier general Mauricio Rico, comandante de la Dirección de Protección y Servicios Especiales en Mañanas Blu 10:30, quien explicó que el dispositivo incluye despliegues estratégicos, coordinación interinstitucional y una microfocalización de zonas con posibles riesgos.

Durante la entrevista, el alto oficial señaló que el trabajo de preparación para las elecciones no comenzó recientemente, sino que se ha desarrollado durante meses junto a diversas instituciones del Estado. “Primero es un trabajo interinstitucional que se viene realizando desde el año pasado”, explicó Rico, al destacar la participación de entidades como la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Según el comandante, la experiencia acumulada en procesos recientes ha permitido fortalecer la logística y la seguridad del proceso democrático. “Tuvimos el compromiso y la responsabilidad de afrontar casi 22 elecciones atípicas, lo que nos sirve a nosotros para seguir fortaleciendo el dispositivo”, afirmó.



Despliegue policial y seguridad electoral en Colombia

Dentro del operativo de seguridad electoral, la Policía Nacional tendrá presencia en miles de puntos de votación en todo el territorio. Rico detalló que la institución tiene responsabilidad directa en más de 13.000 puestos de votación y cerca de 111.600 mesas electorales, lo que implica un amplio despliegue de uniformados.

El general también explicó que ya se inició el traslado de personal de apoyo a diferentes regiones del país. “El despliegue ya se ha iniciado, ya tenemos un despliegue personal de apoyo de más de 2.000 hombres y mujeres, además del despliegue especial de cada una de las unidades y departamentos de policía”, aseguró.



Asimismo, destacó que actualmente 7.708 uniformados integran esquemas de protección destinados a garantizar la seguridad de candidatos, funcionarios y actores políticos durante el proceso electoral, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección.



Municipios y zonas con atención prioritaria

Uno de los ejes del Plan Democracia es la identificación de zonas que requieren vigilancia especial. A partir de mesas técnicas con autoridades nacionales y observadores electorales, se estableció un mapa de riesgo con municipios y áreas rurales priorizadas.

De acuerdo con el brigadier general Rico, inicialmente se identificaron 47 municipios, pero el análisis fue más detallado para focalizar la atención en zonas específicas. “Nos ha dado 47 municipios, pero esos 47 municipios los quiero bajar a corregimientos y veredas donde tenemos más de 240 puntos focalizados para la atención preventiva”, explicó.

En estos lugares se implementarán medidas adicionales de vigilancia y control para prevenir incidentes que puedan afectar la jornada democrática.



Investigación de hechos violentos y análisis de inteligencia

Durante la entrevista también se abordaron recientes hechos de seguridad que han generado preocupación en medio del contexto electoral. El general Rico señaló que las autoridades analizan la información con base en inteligencia y coordinación con otras instituciones.

Respecto a la incautación de granadas en Bogotá, aclaró que los análisis preliminares no vinculan directamente este caso con las elecciones. “De acuerdo al contexto y al análisis de inteligencia que se ha hecho, es más como apoyo al terrorismo a un frente urbano que no está con acciones directamente al certamen electoral de Bogotá”, indicó.

También se refirió al homicidio del hermano de una candidata a la Cámara de Representantes, ocurrido en zona rural de Policarpa. El oficial calificó el hecho como lamentable y aseguró que las autoridades investigan si existe relación con el proceso electoral. “Hasta el momento no hemos encontrado una línea fuerte que nos permita evidenciar que se trate de una situación que tenga que ver con el certamen electoral”, precisó.

Finalmente, el brigadier general invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades reportando cualquier irregularidad. Para ello, recordó que está disponible la línea anticorrupción 157, a través de la cual los ciudadanos pueden informar situaciones sospechosas durante la jornada electoral.

Escuche la entrevista completa acá: