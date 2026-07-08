Reanudarán terapias a niños con autismo de EPS Salud Total en Bucaramanga tras protesta

Luego de la protesta realizada por padres de familia de niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), quienes denunciaron la suspensión de terapias de neurodesarrollo y conductuales por demoras en las autorizaciones de la EPS Salud Total, se lograron los primeros acuerdos que permitirán restablecer la atención para los menores.

La manifestación, que contó con el acompañamiento de la Personería de Bucaramanga, buscaba llamar la atención sobre la interrupción de tratamientos considerados fundamentales para el desarrollo de los niños, situación que, según los padres, estaba afectando los avances alcanzados durante meses de intervención terapéutica.

Tras diálogos liderados por el Ministerio Público, se lograron compromisos para reactivar gradualmente los servicios, indicó la EPS Salud Total.

Una de las IPS encargadas de prestar las terapias anunció oficialmente la reanudación de la programación de los servicios. A través de un comunicado, Health and Safety H&S IPS informó que recibió notificación de Salud Total EPS sobre inconvenientes de tipo electrónico que afectaron la expedición de las autorizaciones para usuarios con órdenes médicas vigentes.



No obstante, señaló que la EPS se comprometió a emitir las autorizaciones pendientes para los pacientes de continuidad, por lo que durante el mes de julio se retomará la prestación de los servicios mientras culmina ese proceso administrativo. Además, confirmó que se reiniciará la programación de las terapias y que el equipo de profesionales contactará a las familias para coordinar las citas.

Aún quedan pendientes dos instituciones prestadoras de servicios de salud, las cuales continúan adelantando trámites administrativos necesarios para reactivar la atención de los menores afiliados a Salud Total.

Los padres de familia insistieron en la necesidad de que las demás IPS también restablezcan cuanto antes los tratamientos, al considerar que cualquier interrupción en las terapias puede afectar el proceso de desarrollo de los niños con diagnóstico de autismo.