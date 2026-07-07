“Tienen un mes sin terapias”: padres de niños con autismo protestan contra Salud Total

Con pancartas, arengas y exigiendo una respuesta inmediata, decenas de madres y padres de familia de niños con trastorno del espectro autista (TEA) realizaron este martes un plantón frente a la sede de la EPS Salud Total, en el sector de Cabecera, en Bucaramanga. Denuncian que la entidad no ha autorizado las terapias de neurodesarrollo y modificación de conducta que requieren sus hijos, situación que, según afirman, ya completa hasta un mes de retraso para algunos pacientes.

Durante la manifestación, los asistentes reclamaron a una sola voz: "¡Exigimos, exigimos, exigimos que autoricen las terapias para nuestros hijos!", mientras sostenían carteles en los que advertían sobre las afectaciones que la suspensión de los tratamientos está causando a los menores.

Una de las manifestantes fue Leidy Dayana Martínez Rueda, madre de un niño de cinco años diagnosticado con trastorno del espectro autista y retraso en el lenguaje y el desarrollo. La mujer aseguró que, pese a realizar todos los trámites exigidos por la EPS, aún no recibe las autorizaciones para continuar con las terapias.

"Mi caso en particular es el de un niño con autismo en la niñez y retraso del lenguaje y del desarrollo. Llevamos más de un mes algunos usuarios y otros más de 15 días esperando las autorizaciones de neurodesarrollo y de modificación de conducta", explicó.



Según relató, la IPS donde recibían atención suspendió el servicio y les indicó que debían gestionar las nuevas autorizaciones directamente con Salud Total. Sin embargo, asegura que el proceso se ha convertido en una cadena de trámites sin solución.

"Nos reciben la historia clínica, la escanean y nos dicen que volvamos en cinco días. Después dicen que esperemos ocho días más, luego entregan un radicado y vuelven a aplazar la respuesta. Así nos tienen desde hace semanas y los niños siguen sin terapias", afirmó.

Los padres insisten en que la interrupción de estos tratamientos representa un retroceso para los menores, ya que las terapias hacen parte fundamental de su proceso de desarrollo y aprendizaje.

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"Los niños necesitan sus terapias para su desarrollo diario. Nosotros ya no sabemos qué hacer. Hemos acudido a la Superintendencia Nacional de Salud, hemos presentado tutelas, pero Salud Total no responde", agregó Martínez.

Los manifestantes señalaron que el problema no se limita a las terapias para niños con autismo. Aseguran que también se están registrando demoras en autorizaciones para consultas con especialistas, procedimientos quirúrgicos e incluso tratamientos oncológicos.

"La IPS envió las órdenes desde el 26 de junio y ya estamos a 7 de julio sin ninguna respuesta. Esto ya es un problema muy grande para todos los usuarios", sostuvo la madre.

Padres de niños con autismo protestan en Bucaramanga contra @EPSSaludTotal. Denuncian que la EPS no está autorizando las terapias formuladas por los médicos para sus hijos y piden la intervención de la @Supersalud #MañanasBlu pic.twitter.com/U1MVNzIbVG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 7, 2026

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De acuerdo con la denunciante, solo en la institución donde su hijo recibe atención hay cerca de 200 niños que estarían a la espera de las autorizaciones para continuar sus procesos terapéuticos. En otras IPS, indicó, también habría entre 50 y 70 menores en la misma situación.

Los padres de familia aseguraron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener una respuesta por parte de la EPS y la reanudación de los tratamientos, al considerar que la continuidad de las terapias es determinante para el desarrollo y la calidad de vida de sus hijos.

La EPS Salud Total indicó que está verificando la situación con el fin de estregar una respuesta a los padres de familia.