Declaran la alerta roja en urgencias del HUS por sobreocupación

El servicio de urgencias de la ESE Hospital Universitario de Santander (HUS) atraviesa una crítica situación de sobreocupación. La institución informó que actualmente registra una ocupación del 150 % en sus camillas de atención, mientras que el área de observación de adultos fue declarada en alerta roja al alcanzar una ocupación del 167 %.

Según el comunicado emitido por el hospital, en el área de observación para adultos permanecen 194 pacientes, pese a que únicamente cuenta con 116 camillas habilitadas, lo que representa una presión significativa sobre la capacidad instalada del principal centro asistencial público del nororiente colombiano.

En contraste, los demás servicios de urgencias presentan una menor ocupación. El área de pediatría registra un 67 % de ocupación, con seis de sus nueve camillas utilizadas, mientras que ginecología y obstetricia reporta un 50 %, con seis de las doce camas disponibles ocupadas. El hospital recordó que estas últimas son de uso exclusivo para pacientes de esa especialidad.

La institución advirtió que la alta demanda incrementa el riesgo para la seguridad de los pacientes y dificulta garantizar una atención oportuna, humanizada y con los estándares de calidad establecidos.



Frente a este panorama, la Gerencia del Hospital Universitario de Santander solicitó a la Secretaría de Salud de Santander y al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) activar las gestiones necesarias para trasladar pacientes hacia otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la red alterna y aquellas definidas por las entidades responsables del pago de los servicios.

Con esta medida, la entidad busca descongestionar el servicio de urgencias, garantizar la continuidad en la atención y preservar la capacidad de respuesta del hospital para atender los casos de mayor complejidad.

Finalmente, el HUS hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable los servicios de urgencias, acudiendo a ellos únicamente cuando se presenten situaciones que comprometan la vida o requieran atención inmediata. Asimismo, invitó a los usuarios a acudir a otros niveles de atención de la red de salud cuando la condición clínica lo permita, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento de la red hospitalaria.