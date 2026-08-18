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Accidente en vía de Barrancabermeja deja un policía muerto y otro herido

Un subintendente de la Policía murió y un patrullero resultó herido tras un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este martes, 18 de agosto, en la vía que comunica a Río Ermitaño con La Lizama, en jurisdicción de Barrancabermeja, Santander.

Accidente de tránsito en el sector La Lizama, deja un Policía muerto.
Accidente de tránsito en el sector La Lizama, deja un Policía muerto.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 18 de ago, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un accidente en vía de Barrancabermeja dejó a un policía muerto y otro herido. El siniestro vial se registró hacia las 8:45 de la mañana exactamente en el kilómetro 115+520 de la Ruta 4511, sector La Colorada. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, una motocicleta en la que se movilizaban los dos uniformados perdió el control, al parecer, por las condiciones de humedad de la vía, e invadió el carril contrario, donde terminó chocando contra un tractocamión.

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La víctima mortal fue identificada como Raúl Solano Cuevas, subintendente activo de la Policía Nacional, adscrito a la unidad DEANT Departamento de Policía de Antioquia y se dirigía a Cúcuta para disfrutar unos días junto a su familia. El uniformado conducía la motocicleta Yamaha FZN 150 en sentido sur-norte, desde Río Ermitaño hacia La Lizama, cuando ocurrió la colisión.

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En la motocicleta también se movilizaba el patrullero Antony Segrith Brito Bonivento, integrante activo de la Policía Nacional y adscrito a la misma unidad. El uniformado resultó lesionado y fue trasladado en una ambulancia de la concesión hasta la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, donde recibió atención médica.

El conductor del tractocamión, en medio de los hechos, resultó ileso tras el impacto.

Según la información entregada por la Policía de Tránsito y Transporte, una de las hipótesis que se maneja sobre las causas del accidente está relacionada con la superficie húmeda de la carretera, además de una posible falta de precaución ante condiciones de niebla, lluvia o humo.

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Como consecuencia del siniestro, se presentó afectación vial en uno de los carriles de este corredor del Magdalena Medio, mientras las autoridades atendían la emergencia y adelantaban las labores correspondientes.

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El caso quedó a disposición de las autoridades de tránsito, que deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la colisión.

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