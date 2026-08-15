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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta por descenso del nivel del agua en la Ciénaga San Silvestre en Barrancabermeja

Alerta por descenso del nivel del agua en la Ciénaga San Silvestre en Barrancabermeja

El alcalde Jonathan Vásquez pidió a los ciudadanos no desperdiciar agua y confirmó que el nivel del cuerpo de agua ha disminuido considerablemente en un mes y advirtió sobre el riesgo de llegar a situaciones de racionamiento.

Autoridades alertan por bajo nivel del agua en Ciénaga de Barrancabermeja.JPG
Imagen de la alcaldía. Autoridades alertan por bajo nivel del agua en Ciénaga de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Los efectos del fenómeno de El Niño ya empiezan a sentirse en Barrancabermeja. Ante la disminución de los niveles de la Ciénaga San Silvestre, el alcalde Jonathan Vásquez hizo un llamado a los ciudadanos para hacer un uso eficiente del agua y adoptar medidas de ahorro que permitan evitar escenarios de racionamiento o escasez.

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Durante una visita de verificación a la bocatoma de Aguas de Barrancabermeja, ubicada en la Ciénaga San Silvestre, el mandatario constató que el nivel del cuerpo de agua ha disminuido aproximadamente 70 centímetros durante el último mes.

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“En Barrancabermeja ya se empiezan a ver los efectos del fenómeno de El Niño. Por eso hemos tomado medidas y estamos haciendo seguimiento para poder actuar a tiempo y evitar llegar a situaciones extremas, como racionamientos o escasez de agua en nuestra ciudad”, señaló Vásquez.

Ante este panorama, la Administración Distrital pidió a los barranqueños hacer un uso responsable del agua, evitar desperdicios y adoptar prácticas de ahorro, especialmente durante la temporada seca.

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El llamado busca que la reducción en los niveles de la Ciénaga San Silvestre no termine afectando el suministro de agua para los habitantes del Distrito.

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Las autoridades también recordaron las medidas establecidas en el Decreto 397 de 2026, expedido para adoptar acciones preventivas frente a los riesgos asociados al fenómeno climático.

Además del cuidado del agua, la Alcaldía pidió a la comunidad evitar quemas y fogatas, incluso aquellas que puedan considerarse controladas, debido al incremento del riesgo de incendios durante la temporada seca.

Una quema que se salga de control podría afectar zonas rurales, comunidades y ecosistemas, por lo que las autoridades insistieron en la necesidad de prevenir este tipo de situaciones.

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La Administración Distrital anunció que continuará monitoreando las condiciones de la Ciénaga San Silvestre y los efectos que pueda generar el fenómeno de El Niño en Barrancabermeja.

El objetivo, según la Alcaldía, es contar con información que permita tomar decisiones oportunas y anticiparse a posibles dificultades en el suministro de agua, antes de que la situación pueda afectar a la población.

Por ahora, el llamado de las autoridades es a que los barranqueños ahorren agua, eviten desperdiciarla y contribuyan a prevenir incendios durante esta temporada seca.

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