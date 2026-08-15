Empresa santandereana entrega equipos e insumos médicos a hospital del Chocó

La solidaridad desde Santander llegó al Chocó. Líneas Hospitalarias y la Fundación Federico entregaron cerca de tres toneladas de equipos e insumos médico-quirúrgicos al Hospital San Francisco de Asís, en una iniciativa que busca contribuir a la atención de los pacientes afectados por la emergencia.

La donación incluye camillas, atriles, sondas, elementos ortopédicos, instrumentos y otros insumos de atención médico-quirúrgica, que serán puestos a disposición del personal de salud para responder a las necesidades que enfrenta el centro asistencial.

La situación en el hospital ha generado requerimientos de distintos insumos necesarios para la atención de los usuarios, entre ellos líquidos, material de sutura y elementos médico-quirúrgicos. Por eso, este tipo de aportes se convierte en un respaldo para los equipos médicos que permanecen atendiendo la emergencia.

El gerente general y fundador de Líneas Hospitalarias, Juan Diego Restrepo Agudelo, acompañó la entrega de las ayudas y se cercioró de que los equipos e insumos fueran recibidos por el hospital y quedaran destinados a la atención de los usuarios.



Para la empresa, el aporte representa una manera de poner al servicio de la comunidad su experiencia y conocimiento del sector hospitalario en un momento en el que los centros asistenciales requieren mayores capacidades para atender a la población.

Las ayudas también buscan respaldar el trabajo que realizan médicos, enfermeros, personal asistencial y demás trabajadores de la salud, quienes continúan prestando sus servicios en medio de las dificultades generadas por la emergencia.

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Ovidio Garrido, subgerente del Hospital San Francisco de Asís, agradeció la donación y destacó la importancia de los elementos recibidos para continuar atendiendo a los pacientes.

El funcionario señaló que el hospital mantiene necesidades de insumos para responder a la emergencia y agradeció a las empresas, fundaciones y personas que han decidido sumarse con sus aportes.

La prioridad, explicó, es que los elementos recibidos puedan ser utilizados para atender a quienes llegan al centro asistencial y contribuir a enfrentar las consecuencias de la emergencia.

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Desde el Hospital San Francisco de Asís se mantiene el llamado a quienes puedan contribuir con insumos médicos, líquidos, material de sutura y elementos de atención médico-quirúrgica que permitan fortalecer la respuesta frente a las necesidades de los pacientes.

