El Atlético Bucaramanga se sumó a las iniciativas de solidaridad con las personas damnificadas por el terremoto que afectó diferentes zonas de Colombia. A través de un comunicado oficial, el club hizo un llamado a toda la familia Leoparda para unir esfuerzos y apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

La jornada de donación se realizará este sábado 15 de agosto, a partir de las 3:30 de la tarde, en el primer piso del Centro Comercial La Florida, en Floridablanca.

𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 🇨🇴🫂

En los momentos más difíciles, la solidaridad nos recuerda que no estamos solos. Hoy, más que nunca, Colombia nos necesita unidos, tendiendo la mano y acompañando a quienes más lo necesitan.… pic.twitter.com/K3fUv6gZog — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 13, 2026

Durante la actividad, los hinchas, patrocinadores, jugadores, colaboradores y ciudadanos podrán entregar elementos no perecederos, alimentos para mascotas y elementos de aseo, que posteriormente serán destinados a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

Uno de los atractivos de la jornada será la presencia de los jugadores del Atlético Bucaramanga, quienes acompañarán a los aficionados y realizarán una firma de autógrafos como símbolo de agradecimiento por las donaciones.



El Atlético Bucaramanga y sus jugadores se unen para ayudar a damnificados por el terremoto. La jornada de donación se realizará este sábado 15 de agosto, a partir de las 3:30 de la tarde, en el primer piso del Centro Comercial La Florida #MañanasBlu pic.twitter.com/CmFy0TDPRz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 14, 2026

El club invitó a los santandereanos a participar y recordó que cada aporte, sin importar su tamaño, puede convertirse en una ayuda importante para las personas que hoy necesitan apoyo.

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La iniciativa busca demostrar que el fútbol también puede convertirse en un espacio de solidaridad y unión frente a las emergencias que afectan al país. El Atlético Bucaramanga cerró su mensaje con una frase que resume el propósito de la jornada: “Rugimos por Colombia”.