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Atlético Bucaramanga y sus jugadores se unen para ayudar a damnificados por el terremoto

El equipo Leopardo realizará una jornada de donación este sábado 15 de agosto en Bucaramanga para recolectar ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto registrado en el país.

Terremoto en Buenaventura
Terremoto en Buenaventura.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El Atlético Bucaramanga se sumó a las iniciativas de solidaridad con las personas damnificadas por el terremoto que afectó diferentes zonas de Colombia. A través de un comunicado oficial, el club hizo un llamado a toda la familia Leoparda para unir esfuerzos y apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

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La jornada de donación se realizará este sábado 15 de agosto, a partir de las 3:30 de la tarde, en el primer piso del Centro Comercial La Florida, en Floridablanca.

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Durante la actividad, los hinchas, patrocinadores, jugadores, colaboradores y ciudadanos podrán entregar elementos no perecederos, alimentos para mascotas y elementos de aseo, que posteriormente serán destinados a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

Uno de los atractivos de la jornada será la presencia de los jugadores del Atlético Bucaramanga, quienes acompañarán a los aficionados y realizarán una firma de autógrafos como símbolo de agradecimiento por las donaciones.

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El club invitó a los santandereanos a participar y recordó que cada aporte, sin importar su tamaño, puede convertirse en una ayuda importante para las personas que hoy necesitan apoyo.

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La iniciativa busca demostrar que el fútbol también puede convertirse en un espacio de solidaridad y unión frente a las emergencias que afectan al país. El Atlético Bucaramanga cerró su mensaje con una frase que resume el propósito de la jornada: “Rugimos por Colombia”.

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