Santander enfrenta intensa sequía; llegan carrotanques a municipios sin agua

Santander atraviesa una temporada marcada por las altas temperaturas y la escasez de lluvias, condiciones que ya dejan más de 20 incendios forestales en los últimos 15 días y dificultades para el suministro de agua en varios municipios del departamento.

De acuerdo con Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, los incendios han sido atendidos oportunamente por los organismos de socorro, aunque han generado afectaciones en la fauna y la flora. En total, más de 150 hectáreas de zonas rurales han resultado afectadas por las conflagraciones.

El funcionario explicó que las condiciones climáticas, caracterizadas por las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, han aumentado el riesgo de incendios. A esto se suman algunas acciones humanas, principalmente relacionadas con actividades agrícolas en las zonas rurales.

“Estos incendios se dan producto de estas altas temperaturas y de la falta de lluvias en el departamento, sumado también, en algunos casos, a acciones involuntarias que adelantan las personas cuando realizan algunas actividades de carácter agrícola”, explicó Sánchez.



La situación mantiene además las alertas encendidas por el desabastecimiento de agua. Según el director de Gestión del Riesgo, los niveles de los ríos y las condiciones de los caudales se encuentran por debajo de los registros esperados, lo que ha comenzado a generar dificultades en el acceso al recurso hídrico.

Entre los municipios que ya presentan problemas de abastecimiento se encuentran Capitanejo, Cabrera, Barichara y Vélez. En algunos de estos territorios las autoridades han comenzado a implementar medidas para garantizar el suministro de agua a las comunidades.

Publicidad

Ante esta situación, la Unidad de Gestión del Riesgo comenzó a apoyar a algunos municipios con el envío de carrotanques para atender las necesidades de las comunidades.

“En otros territorios, las empresas prestadoras del servicio han activado sus planes de contingencia, que contemplan, entre otras medidas, racionamientos durante determinadas horas del día para reducir el consumo”, indicó Sánchez.

De acuerdo con los pronósticos y alertas del Ideam, seis municipios de Santander presentan actualmente alerta roja por riesgo de incendios.

Publicidad

Por esta razón, Gestión del Riesgo hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y evitar prácticas que puedan desencadenar nuevas emergencias, especialmente durante esta temporada seca.

Las autoridades recomendaron no realizar quemas de basura ni quemas controladas, no arrojar colillas de cigarrillo o elementos de vidrio en zonas de vegetación y apagar completamente las fogatas después de realizar actividades al aire libre.