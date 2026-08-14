El Socorro racionará el agua ante bajos niveles en sus fuentes de abastecimiento

La disminución de las lluvias y el avance del fenómeno de El Niño llevaron a las autoridades de El Socorro, Santander, a implementar un esquema de racionamiento de agua potable por sectores, como medida para preservar las reservas disponibles y mantener el suministro a la población.

La empresa Aguas de El Socorro y la Alcaldía anunciaron que los cortes serán programados de manera alternada en diferentes zonas del municipio, principalmente en sectores ubicados en las partes altas de las zonas nororiental y noroccidental, además de algunos barrios de la malla intermedia. La programación será divulgada por la empresa de servicios públicos a través de sus canales oficiales.

Con el nuevo esquema, los usuarios que normalmente podían contar con agua entre 18 y 24 horas continuas tendrán una reducción considerable en la prestación del servicio. De acuerdo con la administración municipal, el suministro podría limitarse a entre tres y cuatro horas diarias, dependiendo del sector y de la programación establecida.

La decisión está relacionada con la reducción de los caudales de las fuentes que abastecen el acueducto. Una de las situaciones más críticas se presenta en la quebrada Majavita, cuyo afluente se habría secado, mientras que el embalse Aguilitas se encuentra alrededor del 40% de su capacidad.



El alcalde de El Socorro, Ángel Acevedo, explicó que la medida busca administrar de manera eficiente el recurso disponible y evitar que las reservas se agoten rápidamente. El mandatario también recordó que desde meses atrás se habían emitido advertencias sobre las condiciones climáticas que podrían afectar el abastecimiento de agua.

El municipio cuenta con tres fuentes principales para atender la demanda de aproximadamente 11.000 usuarios. El acueducto La Cinco Mil aporta cerca del 55% del agua, el embalse La Honda alrededor del 30 % y Aguilitas aproximadamente el 15%.

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Uno de los retos identificados por la administración está relacionado con la capacidad de almacenamiento. El sistema La Cinco Mil, construido y puesto en funcionamiento en 2019, no cuenta con un tanque de almacenamiento propio, una condición que dificulta afrontar los periodos prolongados de sequía.

Mientras se estudian alternativas para fortalecer la infraestructura, las autoridades pidieron a los habitantes reducir el consumo, evitar el desperdicio y hacer un uso responsable del agua. La expectativa es que el ahorro permita sostener la prestación del servicio durante el tiempo que permanezcan las condiciones de baja disponibilidad hídrica.