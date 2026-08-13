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Fútbol colombiano seguirá suspendido hasta el 19 de agosto: Dimayor anuncia medidas

La entidad anunció que las competencias profesionales no se disputarán este fin de semana y confirmó una nueva fecha para retomar la actividad.

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Liga BetPlay //
Fotos: AFP / Dimayor.
Por: Jorge Cediel
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció este jueves, 13 de agosto, que aplazará la jornada de sus competencias profesionales prevista para este fin de semana, como respuesta a la emergencia que atraviesa el país tras el terremoto.

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A través de un comunicado, la entidad confirmó que los torneos se retomarán el próximo miércoles 19 de agosto, con una programación que será anunciada posteriormente.

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“Consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva”, se señaló en el comunicado .

La entidad explicó que la decisión de mantener posteriormente las competencias también busca proteger la actividad económica que rodea al fútbol profesional, de la que dependen trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, transportadores, periodistas, comerciantes y empresas de servicios.

Comunicado DIMAYOR 13 agosto
Comunicado oficial del 13 de agosto 2026
Dimayor

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Estadios y clubes recibirán ayudas para los damnificados

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La entidad deportiva anunció además que los escenarios deportivos de las ciudades donde vuelvan a disputarse partidos serán puestos a disposición de las iniciativas de solidaridad con las comunidades afectadas. Los estadios podrán funcionar como puntos de recepción de ayudas en especie y aportes económicos, para que los aficionados puedan llevar alimentos y otros elementos de primera necesidad.

La organización informó también que la Dimayor y los 36 clubes profesionales realizarán una donación económica destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas. Los recursos serán entregados a través de una entidad que garantice su adecuada utilización. El monto de la donación todavía no fue informado.

Por ahora, los aficionados deberán esperar la nueva programación de las diferentes competencias, que comenzarán nuevamente a disputarse a partir del 19 de agosto.

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