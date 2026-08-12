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Atlético Nacional donará parte de la boletería vs. Santa Fe a damnificados por terremoto

El cuadro verdolaga se suma a las donaciones a los damnificados por el terremoto, además trabajarán de la mano de una fundación durante las próximas semanas para ayudar en las zonas afectadas.

Atlético Nacional y sus hinchas de fondo.jpg
Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Tras el anuncio de la Dimayor del reinicio de la Liga BetPlay desde el 14 de agosto, pese al terremoto, algunos clubes reactivaron su actividad sin dejar de lado la situación y sumándose a la ola de ayudas que reciben los damnificados por esta situación, en este caso Atlético Nacional que tendrán un gesto durante el próximo partido.

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El cuadro antioqueño recibe a Independiente Santa Fe el sábado, 15 de agosto, en el estadio Atanasio Girardot y, según en redes sociales, se comenzó a rumorear que se donaría el ingreso de taquilla. Sin embargo, Blu Radio contactó al equipo paisa y confirmó que una parte de la boleteria es la que será donada para las víctima del terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto.

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Además, a través de redes sociales, el club confirmó que estará trabajando de la mano con una fundación para ayudar a los damnificados, parecido a lo que hicieron de la mano de Alfredo Morelos hace unos meses durante la emergencia que se generó en Córdoba por las fuertes inundaciones que dejó la ola invernal en ese departamento.

"Miles de familias atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El terremoto dejó dolor, incertidumbre, pérdidas y no podemos ser indiferentes ante ellas. En momentos como este, acompañar, tender una mano y ayudar, es una forma de estar presentes. Desde la familia Verdolaga nos solidarizarnos con todas las personas afectadas e invitamos a nuestra hinchada a sumarse a esta causa", expresaron desde el club.

El duelo entre verdolagas y cardenales se encuentra programado a las 6:10 de la tarde del sábado, 15 de agosto, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay. Un duelo en donde el técnico Lucas González espera obtener los tres puntos tras la derrota en el clásico vs. América de Cali el pasado domingo.

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