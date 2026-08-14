Golpe al robo de combustible en Santander: Ejército destruyó 20 válvulas ilegales

Un nuevo golpe contra las redes dedicadas al hurto de hidrocarburos se registró en Santander. Tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional localizaron y destruyeron 20 válvulas ilícitas instaladas sobre diferentes poliductos del departamento, conexiones utilizadas para extraer ilegalmente combustible.

Las operaciones se concentraron en Cimitarra, Simacota, Sabana de Torres y Barrancabermeja, municipios donde las autoridades identificaron puntos clandestinos conectados a la infraestructura petrolera.

Uno de los resultados más importantes se produjo en Cimitarra, en la vereda Cachimbero, donde fueron neutralizadas cuatro válvulas instaladas sobre el poliducto Sebastopol–Salgar. De acuerdo con el Ejército, estas conexiones permitían la extracción ilegal de aproximadamente 1.500 barriles de hidrocarburos cada semana.

En Simacota, las tropas ubicaron otras siete válvulas que permitían sustraer cerca de 700 barriles de combustible, equivalentes a unos 29.400 galones. La afectación a las rentas de las estructuras criminales fue calculada en más de $353 millones mensuales.



El operativo también permitió intervenir ocho válvulas en Sabana de Torres. Según el reporte oficial, estas conexiones clandestinas facilitaban el hurto de unos 1.600 barriles de hidrocarburos, equivalentes a 67.200 galones, y representaban una afectación cercana a $605 millones en dos meses para las organizaciones que se beneficiaban de esta actividad.

En Barrancabermeja, en la vereda La Cascajera, fue localizada una conexión ilegal sobre el poliducto Galán–Pozos Colorados. La válvula era utilizada para extraer diésel y, según las autoridades, su destrucción evitó el hurto de aproximadamente 300 barriles, equivalentes a 12.600 galones, con una afectación económica superior a $113 millones.

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En total, las cifras entregadas por el Ejército permiten establecer una afectación económica reportada de más de $1.071 millones, aunque esta suma no corresponde a un mismo periodo de tiempo, pues las autoridades calcularon las pérdidas bajo diferentes rangos temporales.

Más allá del impacto económico, el Ejército advirtió que estas conexiones clandestinas también ponen en riesgo la infraestructura estratégica del país y pueden generar afectaciones ambientales por derrames y manipulación ilegal de hidrocarburos.

Las operaciones hacen parte del Plan Ayacucho Plus, mediante el cual las Fuerzas Militares buscan proteger la infraestructura crítica y afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales que operan en el departamento.

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El Ejército pidió a la ciudadanía reportar información sobre nuevas conexiones clandestinas o actividades relacionadas con el hurto de hidrocarburos a través de la línea 107.