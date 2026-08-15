Asesinan a Wilson González, exalcalde de Rionegro, Santander: era investigado por homicidio

Wilson González Reyes, exalcalde de Rionegro, Santander, fue asesinado, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Según versiones preliminares, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta el lugar donde se encontraba González Reyes y le habrían disparado en dos ocasiones. El ataque se habría registrado hacia las 10:00 de la noche.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar los móviles del homicidio.

El asesinato vuelve a poner bajo la lupa el historial judicial que rodeó al exmandatario durante los últimos años.



González Reyes fue alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. En mayo de 2019 fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía dentro de un proceso por los presuntos delitos de concierto para delinquir y homicidio.

#Atención Asesinan al exalcalde de Rionegro, Santander, Wilson González Reyes. El hecho fue cometido por sicarios que llegaron hasta una finca de la vereda Galápagos. Fue investigado por el crimen de un policía en 2007 y de pertenecer a la banda 'Los Rastrojos' #VocesySonidos pic.twitter.com/lRg8T9KPnz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 15, 2026

Según las investigaciones conocidas en ese momento, la Fiscalía lo señalaba de tener presuntos vínculos con estructuras criminales y lo relacionaba con varios homicidios ocurridos en Santander.

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Uno de los hechos que hacía parte del proceso era el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Gustavo Guerrero González, de 39 años, quien fue baleado el 2 de septiembre de 2007 en el barrio Molinos Bajos de Floridablanca.

La Fiscalía sostuvo que González Reyes habría tenido participación en este crimen. También fue vinculado a la investigación por el homicidio de Víctor Humberto Rico Florián, alias ‘El Soldado’ o ‘La Chiva’, ocurrido en agosto de 2007 en la vía Girón-Café Madrid.

Estos señalamientos correspondían a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y fueron materia de un proceso judicial.

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El caso tuvo un nuevo capítulo en 2023. Un juez de control de garantías ordenó que González Reyes regresara a prisión, luego de que se conocieran nuevas pruebas dentro del proceso, entre ellas documentos relacionados con presuntas amenazas contra una funcionaria del CTI.

Sin embargo, González Reyes no se presentó ante las autoridades y quedó prófugo de la justicia. Para entonces debía responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

La situación judicial del exalcalde volvió a generar atención en Santander mientras las autoridades mantenían su búsqueda

Aunque era buscado por las autoridades, en octubre de 2023 González Reyes reapareció en un video difundido en redes sociales para expresar su respaldo a Johany Santana Muñoz, entonces candidato a la Alcaldía de Rionegro.

La aparición generó polémica en Santander debido a que el exmandatario permanecía prófugo de la justicia. En ese momento, Blu Radio registró las reacciones frente al mensaje político de González Reyes.

Ahora las autoridades deberán establecer quiénes estuvieron detrás del ataque, quién habría ordenado el homicidio y cuál fue el móvil.

Por el momento, la versión sobre los dos hombres que se movilizaban en motocicleta hace parte de la información preliminar conocida sobre el crimen y deberá ser corroborada por los investigadores.

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La Policía y la Fiscalía adelantan las labores para recopilar pruebas, revisar posibles cámaras de seguridad y establecer la identidad de los responsables del asesinato del exalcalde de Rionegro.