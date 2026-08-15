Magdalena se suma a la solidaridad: gobernadora donará su salario a víctimas del terremoto

El Caribe sigue sumándose a la ola de solidaridad con las víctimas del terremoto. Precisamente, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que pondrá a disposición su salario para la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, con el fin de ayudar a las familias que hoy enfrentan la emergencia.

“Hemos tomado la iniciativa de ayudar a todas las familias afectadas por el trágico terremoto que ocurrió el pasado lunes. También nos queremos unir a la campaña de la primera dama, Ana Lucía Pineda, llamada ‘Colombia, un solo corazón’. Por eso, he decidido donar mi salario de este mes de agosto para que sea destinado a esta campaña y llegue a las familias necesitadas”, expresó la mandataria.

En el mismo sentido, la gobernadora también confirmó la apertura de un centro de acopio en el antiguo Hospital San Juan de Dios de Santa Marta, ubicado en la carrera 1 con calle 22, donde se están recibiendo las ayudas que los magdalenenses quieran aportar a quienes más lo necesitan.

Hay que recordar que ‘Colombia, un solo corazón’ es una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional tras el terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto. La campaña busca movilizar la solidaridad de los colombianos y articular la recepción y distribución de donaciones y ayudas humanitarias destinadas a las familias en las ciudades y poblaciones afectadas.

