Declaran calamidad pública en Mompox, Bolívar, por sequía del Río Magdalena

Los estragos del fenómeno de El Niño ya empiezan a sentirse con fuerza en el departamento de Bolívar, y en especial en el municipio de Mompox, en donde la sequía del margen izquierdo del río Magdalena no solo amenaza cientos de hectáreas de cultivos, sino también el suministro de agua potable a sus más de 55.000 habitantes.

El alcalde de Mompox, Juan Nicolás Sining, explicó que, aunque a través de trabajos de canalización se ha logrado mejorar el caudal del río, los niveles siguen siendo críticos, por lo que fue necesario declarar la emergencia.

“Lamentablemente, por este fenómeno de El Niño tan fuerte, se secó el caudal del margen izquierdo del brazo del río Magdalena, que pasa exactamente al frente de Mompox, y ahí precisamente tenemos ubicada la barcaza, que es donde se hace la captación para después hacer el proceso de tratamiento y distribución del agua del Distrito de Mompox. Estuvimos sin prestación del servicio el día lunes y el día martes de esta semana, y el día miércoles, en horas de la madrugada, ya pudimos reactivar este servicio (…) Iniciamos un proceso de canalización que permitió mejorar el caudal, con el apoyo de maquinaria de Cormagdalena y el Ejército, pero ya estamos contemplando una opción B porque sabemos que este fenómeno va a estar más crítico durante el mes de septiembre”, detalló el mandatario en diálogo con Blu Radio.

El alcalde también explicó que la movilidad de nueve corregimientos se ha visto afectada por el bajo caudal del río Chicagua.



“Hay nueve corregimientos que están ubicados en el río Chicagua. Aquí las personas se movilizan siempre por el río, y se encuentran totalmente secos. Pero, además, las personas han tenido el estancamiento de estas aguas que utilizan para su consumo, y se encuentran en muy mal estado. Entonces, lo primero que nos tocó hacer fue recuperar la movilidad terrestre para que pudieran ingresar camiones y para que nosotros pudiéramos ingresar con carrotanques, suministrando este líquido tan preciado por la comunidad”, indicó.

Entretanto, en medio de las alertas por la sequía, en las últimas horas un fuerte vendaval causó daños en la zona rural del municipio, afectando a más de 100 viviendas, además de infraestructura educativa y eléctrica.