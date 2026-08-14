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Dirigentes de Cambio Radical se reúnen en Barranquilla para declararse partido de gobierno

En la cita estuvieron Enrique Vargas Lleras y Fuad Char, quien además confirmó que postularán al excongresista Gersel Pérez como su candidato a magistrado del Consejo Nacional Electoral.

Cambio Radical.
Cambio Radical.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Los directivos de Cambio Radical se reunieron la noche de este jueves en Barranquilla para concretar la adhesión de esta colectividad como partido de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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Se trató de una cena que se extendió por más de dos horas en un restaurante del norte de la ciudad, donde estuvieron el líder político Fuad Char, Enrique Vargas Lleras, el congresista Estefanel Gutiérrez y otros miembros de Cambio Radical.

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Previo a su ingreso a la reunión, Fuad Char adelantó a los medios que uno de los principales motivos del encuentro era justamente aprobar que Cambio Radical será partido de Gobierno.

El otro tema, dijo Char, era acordar el nombre que propondrá el partido para convertirse en magistrado del Consejo Nacional Electoral: Gersel Pérez, quien estuvo en el Congreso en el periodo 2022-2026 como representante a la Cámara por el Atlántico.

Durante su paso por el Congreso, Pérez promovió la Ley Palenque Municipio, que elevó a San Basilio de Palenque a la categoría de municipio especial y etnocultural, en el departamento de Bolívar.

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“Venimos a escoger el candidato nuestro al Consejo Nacional Electoral. Son dos temas (a desarrollar), este del Consejo Nacional Electoral y la declaración como partido de gobierno”, dijo el líder político, minutos antes de ingresar al encuentro.

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Fuad Char también se refirió al permiso otorgado a Gustavo Petro para salir del país por un año y explicó que Cambio Radical votó negativamente esta autorización por la cantidad de procesos que actualmente avanzan contra el expresidente en la Cámara de Representantes, aunque reconoció que deben ser las autoridades competentes las encargadas de determinar el rumbo de las investigaciones.

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