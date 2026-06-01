El duro mensaje de Fuad Char a James Rodríguez: "Es un flojo de mier***"

La Selección Colombia comenzó su camino para la Copa Mundial de la FIFA desde mediados de mayo en Medellín, ahora en Bogotá y ad-portas de viajar a Estados Unidos para disputar el último amistoso vs. Jordania antes del inicio de la competencia continental.

Uno de los jugadores a seguir, sin duda, será James Rodríguez en su rol como capitán de la Selección Colombia en medio de diversas críticas que ha recibido por sus pocos minutos este 2026, además de malos comentarios que ha recibido desde el exterior por su nivel.

Pero estos choques no solo se han dado por fuera de Colombia, sino que muchos en el país siguen pensando y dudando del nivel del ‘10’ en la Selección Colombia, si realmente está al nivel de aportar lo que necesita el equipo y uno de los que habló del tema fue Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquila, quien no se guardó nada al momento de referirse al ‘10’.

James Rodríguez con Colombia Foto: AFP

"A mí me dio una piedra grande ir Medellín. ¿Ese James para qué lo tienen en la selección? Es un flojo de mier***. A mí me parece que no le aporta nada a la selección; el fútbol hoy es físico y él no lo tiene”, fueron las palabras de Char en Win Sports sobre el ‘10’ y su rol en la Tricolor.



No obstante, es importante recordar que la relación entre el accionista y el futbolista no terminó de la mejor forma cuando se dio la negociación para una posible llegada del ‘10’ al Junior de Barranquilla, que, finalmente, no se dio.

En aquella ocasión, Char viajó hasta Medellín para reunirse con el ‘10’ en donde, según él, hubo un acuerdo que al llegar nuevamente a Barranquilla cambiaron todos los término y fueron rechazados sin saberlo de boca del mismo futbolista, sino de todo su circulo.