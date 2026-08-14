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Barranquilla solidaria: Tecnoglass donará $6.000 millones para atender a afectados del terremoto

La capital del Atlántico realizará este fin de semana un templete de Carnaval para recaudar fondos dirigidos a los damnificados.

Tecnoglass.
Tecnoglass.
Cortesía.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Barranquilla se solidariza con las víctimas del terremoto en Colombia y muestra de ello es la multimillonaria donación que hará la empresa Tecnoglass, la cual anunció que aportará seis mil millones de pesos para los damnificados.

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Tecnoglass se une y solidariza con nuestros compatriotas que hoy sufren por la pérdida de sus seres queridos. Si en algo puede mitigar su dolor, nos unimos con 5.000 millones en ventanas y 1.000 millones en efectivo para la recuperación de sus bienes perdidos o averiados”, expresó a través de X el CEO de Tecnoglass, Christian Daes.

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Así mismo, Barranquilla ha organizado un 'Templete Musical Solidario', un evento de Carnaval en el que los asistentes, en vez de pagar por una boleta, solo deben hacer una donación para poder ingresar y gozar de las presentaciones que harán la Banda de Baranoa y artistas invitados.

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La cita es este sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, en la Casa del Carnaval, ubicada en el tradicional Barrio Abajo. Allí, el público puede donar alimentos no perecederos, productos de aseo, ropa en buen estado, artículos para bebés y alimentos para mascotas.

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Para este fin de semana Barranquilla también tiene previsto el Circuito de Automovilismo Pony Malta, la esperada carrera Montoya Vs Montoya, en la que el piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián competirán en el Gran Malecón del Río este domingo.

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El alcalde Alejandro Char anunció que, dada la tragedia que afronta el país, todas las utilidades que genere este evento serán destinadas a la reconstrucción de los territorios afectados por el sismo, pues así lo han decidido tanto el equipo de los pilotos Montoya, como la empresa Bavaria, principal patrocinador del evento.

Durante la carrera de automovilismo se realizarán 2 minutos de silencio en memoria y homenaje a las víctimas del terremoto, y se habilitarán puntos de acopio y donación para que los asistentes puedan llevar elementos e insumos esenciales que serán enviados a las zonas más afectadas.

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