Vendaval en el centro del Atlántico deja sin techo a más de 100 viviendas

Lluvias de variada intensidad han bañado a gran parte del Caribe, sin apaciguar del todo las temperaturas de más de 40 grados que han azotado a la región y provocando más bien estragos en algunas poblaciones, pues los aguaceros han estado acompañados de fuertes vientos que han arrasado con varias estructuras.

Sobre el territorio colombiano avanza la onda tropical número 37 de la actual temporada, con vientos entre los 36 km/h y 54 km/h, provocando vendavales en Atlántico, Magdalena y también tormentas eléctricas y fuertes brisas en Córdoba, Bolívar y La Guajira.

Las afectaciones más severas están en el centro del Atlántico, en el corregimiento de Aguada de Pablo, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, donde los vientos atemorizaron a la población.

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Las brisas causaron daños en parcelas y pequeñas fincas de la zona rural y se estima que más de 100 viviendas quedaron sin techos en barrios como Villa Juana, la 15 y Campo.

Los vientos tumbaron árboles que bloquearon algunas calles, por eso, la primera labor de los organismos de socorro fue levantar los troncos para rehabilitar las vías. Hoy la prioridad será cuantificar los daños y censar a los afectados para proceder a la entrega de ayudas, según informó el subsecretario de Gestión del Riesgo del Atlántico, Nelson Oquendo.

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La Gobernación del Atlántico recalcó a los habitantes en Aguada de Pablo que la Secretaría de Interior, a través de la dependencia de Prevención y Atención de Desastre, realizará una visita de reconocimiento en la zona para verificar las condiciones, consolidar el diagnóstico y coordinar el protocolo de atención a las familias afectadas.