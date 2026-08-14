En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Vendaval en el centro del Atlántico deja sin techo a más de 100 viviendas

Vendaval en el centro del Atlántico deja sin techo a más de 100 viviendas

Las autoridades realizarán este viernes un censo para agilizar la entrega de materiales de reconstrucción, teniendo en cuenta que las lluvias seguirán este fin de semana por el paso de ondas tropicales.

Casas afectadas en Aguada de Pablo.
Casas afectadas en Aguada de Pablo.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Lluvias de variada intensidad han bañado a gran parte del Caribe, sin apaciguar del todo las temperaturas de más de 40 grados que han azotado a la región y provocando más bien estragos en algunas poblaciones, pues los aguaceros han estado acompañados de fuertes vientos que han arrasado con varias estructuras.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Sobre el territorio colombiano avanza la onda tropical número 37 de la actual temporada, con vientos entre los 36 km/h y 54 km/h, provocando vendavales en Atlántico, Magdalena y también tormentas eléctricas y fuertes brisas en Córdoba, Bolívar y La Guajira.

Últimas noticias

Cambio Radical.
Caribe

Dirigentes de Cambio Radical se reúnen en Barranquilla para declararse partido de gobierno

tecnoglass.jpg
Caribe

Barranquilla solidaria: Tecnoglass donará $6.000 millones para atender a afectados del terremoto

Las afectaciones más severas están en el centro del Atlántico, en el corregimiento de Aguada de Pablo, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, donde los vientos atemorizaron a la población.

Le puede interesar: Guadalupe declara calamidad pública tras vendaval que dejó graves daños en viviendas

Las brisas causaron daños en parcelas y pequeñas fincas de la zona rural y se estima que más de 100 viviendas quedaron sin techos en barrios como Villa Juana, la 15 y Campo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los vientos tumbaron árboles que bloquearon algunas calles, por eso, la primera labor de los organismos de socorro fue levantar los troncos para rehabilitar las vías. Hoy la prioridad será cuantificar los daños y censar a los afectados para proceder a la entrega de ayudas, según informó el subsecretario de Gestión del Riesgo del Atlántico, Nelson Oquendo.

Publicidad

La Gobernación del Atlántico recalcó a los habitantes en Aguada de Pablo que la Secretaría de Interior, a través de la dependencia de Prevención y Atención de Desastre, realizará una visita de reconocimiento en la zona para verificar las condiciones, consolidar el diagnóstico y coordinar el protocolo de atención a las familias afectadas. 

Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad