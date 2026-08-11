En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / No solo es el terremoto: cuatro municipios antioqueños registran afectaciones por las lluvias

No solo es el terremoto: cuatro municipios antioqueños registran afectaciones por las lluvias

Las precipitaciones dejaron un saldo crítico de familias damnificadas, cultivos destruidos y vías colapsadas en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Lluvias en Apartadó. policías apoyan remoción de tierra en zonas afectadas
Foto: Policía Urabá.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.

En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.

Últimas noticias

incendio forestal.jpg
Antioquia

Incendio consume cultivos en Santa Fe de Antioquia en medio de la emergencia por el sismo

Rescatistas de Antioquia son enviados a otros departamentos
Antioquia

Antioquia envió cuatro helicópteros y 18 rescatistas para apoyar labores de búsqueda en Chocó

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.

En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación.

"Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.

Lea también:

Terremoto-Pereira-Colombia-AFP.jpg
Nación

Geólogo explica cuál es la relación entre terremotos de Colombia y Venezuela: “Contexto tectónico”

Rescatistas de Antioquia son enviados a otros departamentos
Antioquia

Antioquia envió cuatro helicópteros y 18 rescatistas para apoyar labores de búsqueda en Chocó

Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona.

Publicidad

"Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.

Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.

Relacionados

Antioquia

Emergencias por lluvias

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad