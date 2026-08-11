En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / EPM reporta normalidad en Hidrouituango y sus otras 12 presas tras terremoto en Colombia

EPM reporta normalidad en Hidrouituango y sus otras 12 presas tras terremoto en Colombia

La compañía dio un nuevo parte de tranquilidad tras varias especulaciones. EPM aseguró que la central subterránea, la casa de máquinas y las principales obras a cielo abierto funcionan con normalidad.

Hidroituango.jpg
EPM
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La infraestructura principal de Hidroituango no tuvo afectaciones estructurales tras el terremoto registrado el 10 de agosto, informó Empresas Públicas de Medellín, entidad que entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de la central de generación.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.

De acuerdo con el reporte, la central subterránea, la casa de máquinas, las principales obras a cielo abierto, la presa y el vertedero permanecen en buen estado y funcionan con normalidad. La empresa señaló que, tras el movimiento telúrico, expertos estructurales y de gestión del riesgo realizaron una revisión exhaustiva de las instalaciones, sin encontrar averías.

Últimas noticias

incendio forestal.jpg
Antioquia

Incendio consume cultivos en Santa Fe de Antioquia en medio de la emergencia por el sismo

Lluvias en Apartadó. policías apoyan remoción de tierra en zonas afectadas
Antioquia

No solo es el terremoto: cuatro municipios antioqueños registran afectaciones por las lluvias

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Ante el sismo en los campamentos y las obras principales del proyecto, el Centro de Monitoreo Técnico de Hidroituango activó de manera inmediata los protocolos de revisión de sus sistemas de instrumentación geotécnica, geodésica, sismológica, radares, hidrometría y circuito cerrado de televisión.

Las verificaciones permitieron establecer que los sistemas de monitoreo presentan un comportamiento dentro de los parámetros esperados y acordes con las condiciones de diseño. Además, se realizaron inspecciones visuales en diferentes frentes de obra, según el reporte de Alberto Mejía, gerente de Generación de Energía de EPM.

Lea también:

Hidroituango.jpg
Antioquia

EPM desmiente afectaciones en Hidroituango luego de terremoto

"En EPM tenemos 13 grandes presas, entre ellas, Ituango. Podemos reportar normalidad en las condiciones de todas las presas. Inclusive, para el caso de Ituango, tenemos monitoreo 24 horas con articulación que se mantiene permanente con la ANLA y con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo", señaló Mejía.

Publicidad

EPM explicó que el Centro de Monitoreo Técnico funciona de manera permanente y analiza la información suministrada por más de 3.600 instrumentos, entre ellos equipos especializados en sismología para identificar posibles vibraciones y eventos sísmicos.

Relacionados

EPM

Antioquia

Hidroituango

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad