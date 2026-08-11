EPM reporta normalidad en Hidrouituango y sus otras 12 presas tras terremoto en Colombia

La infraestructura principal de Hidroituango no tuvo afectaciones estructurales tras el terremoto registrado el 10 de agosto, informó Empresas Públicas de Medellín, entidad que entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de la central de generación.

De acuerdo con el reporte, la central subterránea, la casa de máquinas, las principales obras a cielo abierto, la presa y el vertedero permanecen en buen estado y funcionan con normalidad. La empresa señaló que, tras el movimiento telúrico, expertos estructurales y de gestión del riesgo realizaron una revisión exhaustiva de las instalaciones, sin encontrar averías.

Ante el sismo en los campamentos y las obras principales del proyecto, el Centro de Monitoreo Técnico de Hidroituango activó de manera inmediata los protocolos de revisión de sus sistemas de instrumentación geotécnica, geodésica, sismológica, radares, hidrometría y circuito cerrado de televisión.

Las verificaciones permitieron establecer que los sistemas de monitoreo presentan un comportamiento dentro de los parámetros esperados y acordes con las condiciones de diseño. Además, se realizaron inspecciones visuales en diferentes frentes de obra, según el reporte de Alberto Mejía, gerente de Generación de Energía de EPM.



"En EPM tenemos 13 grandes presas, entre ellas, Ituango. Podemos reportar normalidad en las condiciones de todas las presas. Inclusive, para el caso de Ituango, tenemos monitoreo 24 horas con articulación que se mantiene permanente con la ANLA y con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo", señaló Mejía.

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EPM explicó que el Centro de Monitoreo Técnico funciona de manera permanente y analiza la información suministrada por más de 3.600 instrumentos, entre ellos equipos especializados en sismología para identificar posibles vibraciones y eventos sísmicos.