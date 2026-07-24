Guadalupe declara calamidad pública tras vendaval que dejó graves daños en viviendas

El municipio de Guadalupe, Santander, declaró el estado de calamidad pública luego del fuerte vendaval y la tormenta eléctrica que azotaron la población y dejaron cuantiosos daños en viviendas, edificaciones públicas e infraestructura educativa. Más de 30 casas resultaron afectadas, al igual que la Alcaldía, la Estación de Policía, el Hospital y otras instalaciones oficiales.

La emergencia se registró en la tarde del jueves 23 de julio, cuando intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas provocaron la caída de árboles, daños en redes de energía, inundaciones en varios sectores y desprendimientos de rocas sobre algunas vías del municipio.

De inmediato, la Administración Municipal desplegó un operativo de inspección y atención para verificar las condiciones de las familias afectadas, evaluar los daños y garantizar la seguridad de la comunidad.

Lluvias mantienen en alerta roja a 19 municipios de Santander por riesgo de deslizamientos #VocesySonidos https://t.co/CHUvo9ghYi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 23, 2026

"Uno de los lugares más afectados fue el Instituto Técnico Agropecuario de Guadalupe, donde el vendaval destruyó gran parte de la cubierta de la cancha y ocasionó daños en los techos de varios salones. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las clases programadas para este viernes mientras se realiza la evaluación estructural del plantel", dijo Oscar Galindo, secretario de Gobierno del municipio.



Tras un recorrido por las zonas impactadas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo realizó una sesión extraordinaria en la que decidió declarar la calamidad pública, una medida que permitirá agilizar la asignación de recursos y la ejecución de acciones logísticas, operativas y presupuestales para atender a los damnificados.

La Administración Municipal informó que las brigadas de inspección continuarán recorriendo los sectores afectados para consolidar el censo de daños y brindar apoyo a las familias que sufrieron pérdidas materiales.

#Atención Fuerte vendaval provocó daños en viviendas y edificios públicos en Guadalupe, Santander. Hay afectaciones en la Alcaldía, Estación de Policía, hospital y más de 30 casas. Además, reportan caída de árbol, redes eléctricas y rocas en vías #VocesySonidos pic.twitter.com/Na2IAKDVeu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 24, 2026

La emergencia ocurre en medio de la actual temporada de lluvias que afecta a Santander. En las últimas horas, el departamento mantiene alertas por riesgo de deslizamientos en varios municipios y se han reportado crecientes de ríos, inundaciones y afectaciones en la infraestructura vial.

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Los organismos de gestión del riesgo de Santander reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de emergencia, asegurar sus viviendas y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras persistan las condiciones climáticas adversas.