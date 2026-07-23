Lluvias mantienen en alerta roja a 19 municipios de Santander por riesgo de deslizamientos

Las intensas lluvias de los últimos días mantienen en máxima alerta a gran parte del departamento de Santander. De acuerdo con el más reciente reporte del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con base en los pronósticos del IDEAM, 19 municipios permanecen en alerta roja por amenaza de deslizamientos de tierra, mientras otras diez localidades están en alerta amarilla debido a la saturación de los suelos.

El informe señala que las precipitaciones han incrementado significativamente la probabilidad de movimientos en masa en zonas de ladera y alta pendiente, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente y hacen un llamado a la prevención en las comunidades ubicadas en sectores de mayor vulnerabilidad.

Entre los municipios que se encuentran en alerta roja figuran Bolívar, Cimitarra, El Peñón, Landázuri, Aguada, Betulia, Contratación, El Carmen de Chucurí, El Guacamayo, Guadalupe, La Belleza, La Paz, San Benito, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Suaita, Sucre, Vélez y Zapatoca.

Más de 60 viviendas afectadas dejaron fuertes lluvias en Barrancabermeja, Santander #MañanasBlu https://t.co/HKeK6gw5t4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 23, 2026

Por su parte, los municipios de Cerrito, Chima, Galán, Girón, Guaca, Guapotá, Gambita, Lebrija, Oiba y Simacota permanecen en alerta amarilla, lo que significa que existe una probabilidad moderada de que se presenten deslizamientos en sectores específicos.



Las autoridades de gestión del riesgo recomendaron a los alcaldes mantener activos los planes de contingencia, realizar monitoreos constantes en las zonas identificadas como críticas y estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los terrenos.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar transitar por áreas inestables durante las lluvias, reportar de inmediato grietas, desprendimientos o movimientos de tierra y atender las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Santander mantiene la alerta por riesgo de deslizamientos por lluvias. Según el más reciente reporte son 19 municipios en alerta roja, entre ellos Bolívar, Cimitarra, El Peñón, Landázuri, El Carmen de Chucurí, Girón, Lebrija y Suaita #MañanasBlu pic.twitter.com/bAyCjhjkpB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 23, 2026

Santander continúa enfrentando los efectos de la actual temporada de lluvias, que en las últimas semanas ha provocado crecientes súbitas, inundaciones, cierres viales e incendios forestales en diferentes municipios. La saturación de los suelos ha incrementado el riesgo de deslizamientos, especialmente en las provincias de Vélez, Yariguíes, García Rovira y el área metropolitana de Bucaramanga, por lo que los organismos de socorro mantienen vigilancia permanente sobre las zonas de mayor amenaza.