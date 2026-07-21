Más de 60 viviendas afectadas dejaron fuertes lluvias del puente festivo en Barrancabermeja

Las fuertes lluvias registradas durante el puente festivo en Barrancabermeja dejaron más de 60 viviendas afectadas, inundaciones en varios sectores y la caída de siete árboles en cuatro comunas del distrito.

Las autoridades adelantan la evaluación de los daños mientras mantienen activos los planes de contingencia frente a las condiciones climáticas previstas para el segundo semestre del año.

Uno de los sectores más afectados fue Bendición de Dios, donde más de 50 familias resultaron damnificadas debido al taponamiento de un canal ocasionado por las constantes precipitaciones. A esta emergencia se suman otras viviendas con afectaciones en diferentes puntos del distrito y daños estructurales ocasionados por los fuertes vientos.

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Las emergencias se concentraron en las comunas Uno, Dos, Cuatro y Siete, donde fue necesaria la intervención de los organismos de socorro y de la Dirección Distrital de Gestión del Riesgo y del Desastre para atender a las familias afectadas y realizar las respectivas evaluaciones técnicas.

"El domingo sufrimos una tormenta eléctrica y entre la noche del lunes y la madrugada del martes recibimos reportes por árboles caídos y fuertes precipitaciones que inundaron varios barrios y afectaron decenas de viviendas. Además, se registraron daños estructurales ocasionados por los vientos. En Bendición de Dios, más de 50 familias se vieron afectadas por las lluvias constantes que generaron el taponamiento del canal. Gracias al trabajo articulado con el Cuerpo de Bomberos atendimos múltiples emergencias y actualmente estamos entregando ayudas a las familias damnificadas", señaló Didier González, director distrital de Gestión del Riesgo.

El funcionario explicó que las intensas lluvias obedecen a un comportamiento climático anómalo que ha pasado de un nivel fuerte a muy fuerte, por lo que insistió en la necesidad de mantener activas las alertas y fortalecer los planes de prevención.

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"Es importante que la ciudadanía permanezca atenta a las recomendaciones de las autoridades y a los planes de contingencia establecidos junto con los organismos de socorro, pues las condiciones climáticas podrían seguir generando emergencias en las próximas horas", agregó.

Las autoridades informaron que el equipo técnico continúa analizando el comportamiento de las precipitaciones para identificar las zonas con mayor vulnerabilidad y fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante nuevas emergencias.

De manera paralela, la Administración Distrital revisa y ajusta el plan de contingencia frente al Fenómeno de El Niño, cuyos efectos podrían intensificarse durante el segundo semestre del año, según los pronósticos climáticos.

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La invitación a la ciudadanía es a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a la línea 324 380 8821.