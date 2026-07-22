Imputan a mujer por presunta estafa de $600 millones en venta de carros en Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer señalada de, presuntamente, estafar a ocho personas en Santander mediante un esquema de comercialización de vehículos que habría dejado pérdidas superiores a los 600 millones de pesos.

Se trata de Diana Yusmery Castellanos Lemus, quien, según la investigación, habría aprovechado su condición de representante legal y vendedora de un concesionario de vehículos en Bucaramanga para ganarse la confianza de los propietarios de automotores entre julio y noviembre de 2025.

De acuerdo con el ente acusador, las víctimas, procedentes de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, entregaron sus vehículos con la expectativa de que fueran vendidos por el establecimiento. Sin embargo, una vez concretadas las negociaciones, nunca recibieron el dinero producto de las ventas ni les fueron devueltos los automotores.

Las investigaciones permitieron establecer que ocho personas habrían resultado afectadas económicamente por un monto superior a los 600 millones de pesos. Según la Fiscalía, la procesada presuntamente aprovechó la tenencia de los vehículos para traspasarlos a terceros sin entregar los recursos obtenidos a sus legítimos propietarios.



La Fiscalía judicializó a una mujer acusada de estafar a ocho personas en Santander mediante la venta de vehículos. Las víctimas habrían vendido sus automotores a un concesionario y nunca recibieron el dinero ni la devolución de los bienes. El perjuicio supera los $600 millones. pic.twitter.com/ixRM1c197J — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 22, 2026

Con base en el material probatorio y las denuncias presentadas por las víctimas, un fiscal de la Seccional Santander imputó a Castellanos Lemus el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en ocho eventos.

Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.

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La Fiscalía indicó que la investigación permitió reconstruir el presunto esquema fraudulento gracias a la articulación de las denuncias de las ocho víctimas afectadas por la comercialización irregular de sus vehículos.