Alcalde de Bucaramanga defiende al ministro de Vivienda tras ser visto en Santa Marta

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, salió en defensa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, luego de las críticas que ha recibido por su presencia en Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a varias regiones del país.

Portilla expresó su solidaridad con el funcionario, a quien calificó como su amigo y destacó su origen santandereano y su vínculo con Bucaramanga. El mandatario consideró que, además de las responsabilidades propias del cargo, también debe tenerse en cuenta la condición humana y familiar de los funcionarios públicos.

“Nuestra solidaridad por este tipo de ataques que ha sufrido el ministro. Es nuestro amigo, es una persona que apreciamos, es bumangués. El respaldo se lo está dando el presidente de la República y considero que él tiene los argumentos y las razones”, afirmó Portilla.

Como esposa y madre, lamento profundamente los ataques que se están haciendo contra mi esposo @soyjaimeandres y mis hijos. pic.twitter.com/XINZKqF3Z8 — Paula Ramírez (@PauRamirezL) August 17, 2026

El alcalde agregó que conoce el carácter de Beltrán y aseguró que, a su juicio, el ministro no se ha desligado de sus responsabilidades. “No podemos desligar la condición humana, la condición de familia, de sus quehaceres. Quizás tomó un tiempo como familia. Conozco su talante, su carácter. Nunca se ha desligado de su labor como ministro y sé que este es el comienzo de los grandes resultados que va a tener Jaime Andrés en la cartera de Vivienda”, sostuvo.



Las declaraciones se conocen en medio de la controversia generada por imágenes del ministro en una zona de playa de Santa Marta, situación que provocó cuestionamientos por su presencia allí mientras el país atendía la emergencia. Beltrán respondió que el viaje no correspondió a unas vacaciones y que mantuvo sus responsabilidades como jefe de la cartera de Vivienda.