Superintendencia de salud pide información a Secretaría de Salud tras desaparición de Yulixa Tolisa

La Superintendencia Nacional de Salud solicitó información a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tras el caso de Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años reportada como desaparecida luego de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

Según el comunicado de la Superintendencia de Salud, el requerimiento busca establecer cuáles han sido las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente al establecimiento donde presuntamente fue realizado el procedimiento. Además, anunció que se hará una mesa técnica nacional junto al Ministerio de Salud, secretarías territoriales, asociaciones científicas y otras autoridades competentes para revisar medidas de prevención, identificar riesgos y fortalecer acciones de protección a la ciudadanía.

La Superintendencia de Salud hizo también hizo un llamado a intensificar las labores de búsqueda activa, verificación, seguimiento, inspección y control sobre establecimientos que no estén habilitados como prestadores de servicios de salud y que, aun así, ofrecen este tipo de procedimientos.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, informó, en medio de la petición de la Superintendencia de Salud, haber recibido 282 quejas relacionadas con presuntas irregularidades en servicios estéticos entre enero de 2025 y mayo de 2026. Según la entidad, 194 de esos casos corresponden a sitios clandestinos o no habilitados.



La Secretaría detalló además que 58 denuncias involucran Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 23 corresponden a prestadores independientes y 7 a establecimientos cuya actividad no está relacionada con la prestación de servicios de salud.

Las autoridades distritales advirtieron que varios pacientes han llegado a servicios de urgencias con complicaciones graves como infecciones severas, necrosis y afectaciones permanentes, luego de someterse a procedimientos realizados por personal no capacitado y en lugares ilegales.

También señalaron que durante los operativos de inspección han identificado y cerrado quirófanos clandestinos que funcionaban en casas y apartamentos sin condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.

Publicidad

Como parte de las acciones de control, la Secretaría de Salud informó que durante 2025 realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar que las instituciones estén habilitadas y que los profesionales se encuentren registrados en plataformas oficiales como REPS y RETHUS antes de realizarse cualquier procedimiento médico-estético invasivo.