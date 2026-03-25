Plan familiar en Bogotá: habrá espacios adaptados para niños con autismo

Bogotá se prepara para recibir un evento pensado especialmente para las familias, con un enfoque diferencial en inclusión. El próximo 18 y 19 de abril, la Hacienda San Rafael será el escenario de una feria que, además de ofrecer entretenimiento y actividades para niños y padres, contará con espacios adaptados para menores con autismo y otras neurodivergencias, una apuesta poco común en este tipo de encuentros en el país.

Se trata de la segunda edición de Baby World, un evento que reunirá más de 90 marcas, experiencias interactivas, shows musicales y una agenda académica enfocada en la crianza. Sin embargo, uno de sus principales diferenciales será la implementación de medidas diseñadas para garantizar que más familias puedan participar en condiciones de comodidad, seguridad y bienestar.

Entre las iniciativas destacadas está la llamada “Hora Tranquila”, un espacio con menor estimulación sensorial que incluye reducción de ruido, control de luces y aforo limitado. Esta franja busca facilitar la asistencia de niños dentro del espectro autista, quienes suelen enfrentar barreras en eventos masivos debido a la sobrecarga sensorial.

Además, el evento contará con una zona de calma para la regulación emocional, señalización accesible, programación visible con anticipación y personal capacitado para orientar a las familias durante su recorrido. Estas acciones hacen parte de un enfoque integral que le ha permitido obtener una certificación como espacio amigable con el autismo, marcando un precedente en la organización de eventos familiares en Colombia.



Más allá de la inclusión, la feria ofrecerá una programación variada con espectáculos musicales, talleres con expertos y espacios de aprendizaje sobre temas como el manejo de pantallas, el bullying y la educación emocional. Con esta propuesta, el evento busca no solo ser un plan de entretenimiento, sino también un punto de encuentro donde las familias puedan compartir, aprender y acceder a experiencias diseñadas para todos.