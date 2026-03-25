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Plan familiar en Bogotá: habrá espacios adaptados para niños con autismo

Habrá un espacio para facilitar la asistencia de niños dentro del espectro autista, quienes suelen enfrentar barreras en eventos masivos debido a la sobrecarga sensorial.

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