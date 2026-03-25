Respire aire puro: cambian los horarios de los senderos orientales de Bogotá para Semana Santa

El sonido de la ciudad baja el ritmo en Bogotá durante la Semana Santa. Mientras algunos optan por viajes largos o encuentros familiares, otros descubren que el mejor plan está mucho más cerca, respirar profundo, caminar entre árboles y reconectar con la naturaleza en los cerros que abrazan la capital.

Madrugar, sentir el aire frío en la cara y ver cómo la neblina se disipa sobre la montaña se convierte, para muchos, en un ritual perfecto para estos días de reflexión.

Estos son los horarios de los senderos orientales en Semana Santa

En ese espíritu, el Acueducto de Bogotá anunció cambios en la operación de los caminos de los Cerros Orientales entre el 28 de marzo y el 6 de abril, con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes durante esta temporada de Semana Santa.

Los ajustes se deben a la disponibilidad de la Policía Metropolitana de Bogotá, que estará atendiendo múltiples eventos religiosos en la ciudad. Así funcionarán los senderos:



Sábado 28 de marzo:

Quebrada La Vieja / San Francisco – Vicachá



Quebrada La Vieja / San Francisco – Vicachá Domingo 29 de marzo:

Santa Ana – La Aguadora / Guadalupe – Aguanoso



Santa Ana – La Aguadora / Guadalupe – Aguanoso Lunes 30 de marzo:

Cerrados



Cerrados Martes 31 de marzo:

Quebrada La Vieja / Kilómetro 11 – Doce Quebradas



Quebrada La Vieja / Kilómetro 11 – Doce Quebradas Miércoles 1 de abril:

Quebrada La Vieja / Conexión El Granizo



Quebrada La Vieja / Conexión El Granizo Jueves 2 y viernes 3 de abril:

Cerrados



Cerrados Sábado 4 de abril:

Santa Ana – La Aguadora / Guadalupe – Aguanoso



Santa Ana – La Aguadora / Guadalupe – Aguanoso Domingo 5 de abril:

Quebrada La Vieja / San Francisco – Vicachá



Quebrada La Vieja / San Francisco – Vicachá Lunes 6 de abril:

Cerrados

No obstante, la operación normal de los senderos se retomará el martes 7 de abril.



Reglas básicas y claves para planear su visita

Los cupos deben reservarse con al menos tres días de anticipación a través de la página oficial o la app de caminos de los Cerros Orientales. Una vez se llenan, no hay disponibilidad, así que planear con tiempo es clave.



Además, las autoridades hacen un llamado a no ingresar por rutas no autorizadas ni fuera de los horarios establecidos. Para que estos espacios sigan siendo un pulmón verde para la ciudad los visitantes deben evitar lo siguiente:

