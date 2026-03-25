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Blu Radio  / Turismo  / Respire aire puro: cambian los horarios de los senderos orientales de Bogotá para Semana Santa

Respire aire puro: cambian los horarios de los senderos orientales de Bogotá para Semana Santa

El Acueducto de Bogotá anunció cambios en la operación de los caminos de los Cerros Orientales entre el 28 de marzo y el 6 de abril, durante esta temporada de Semana Santa.

caminatas ecológicas en senderos de bogotá.jpg
Cambian los horarios de los caminos de los cerros orientales de Bogotá.
Foto: Acueducto de Bogotá.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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