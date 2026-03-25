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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan cómo funcionará el pico y placa en Bogotá en Semana Santa: habrá restricción para retorno

Revelan cómo funcionará el pico y placa en Bogotá en Semana Santa: habrá restricción para retorno

La Secretaría de Movilidad confirmó que la medida de pico y placa regional funcionará el domingo 5 de abril.

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