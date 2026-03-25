Revelan cómo funcionará el pico y placa en Bogotá en Semana Santa: habrá restricción para retorno

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que durante la Semana Santa se mantendrá vigente la medida de pico y placa en la ciudad, sin modificaciones especiales para estos días festivos. La secretaria Claudia Díaz informó que la restricción aplicará con normalidad, con el objetivo de controlar la congestión vehicular en la capital durante una de las temporadas de mayor movilidad del año.

Sin embargo, anunció que el próximo domingo 5 de abril se implementará el pico y placa regional en los principales corredores de ingreso a Bogotá, una medida que busca regular el alto flujo de vehículos que retornan a la ciudad tras el puente festivo, en el marco del denominado plan retorno.

Agentes de tránsito controlando la medida de pico en placa en Bogotá. Foto: Movilidad.

Así funcionará el pico y placa durante Semana Santa

Lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, habrá pico y placa normal para los vehículos terminados en número de placa par e impar, según corresponda, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

En lo que respecta al jueves y viernes Santo, 2 y 3 de abril, no hay pico y placa por ser día festivo, mientras que el sábado 4 de abril la movilidad en la ciudad operará normal como cualquier sábado del año (sin restricción).



Estos cambios se empezarán a aplicar en el primer trimestre de 2026. Fotos: Secretaría de Movilidad / Blu Radio

El domingo 5 de abril, por su parte, el pico y placa regional funcionará como ya es costumbre desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, tiempo en el cual podrán entrar a la ciudad los vehículos terminados en placa par, y de 4 de la tarde a 8 de la noche aquellos cuyo número de placa termine en impar.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para planear sus viajes con anticipación, respetar las restricciones y contribuir a una movilidad más ordenada y segura durante la temporada.