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Blu Radio  / Cerros orientales

Cerros orientales

Senderistas en un punto de información de los Cerros Orientales de Bogotá.
Bogotá

Senderos de los Cerros Orientales en Bogotá estarán fuera de servicio del 18 al 20 de julio

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Bogotá

Ojo si planea ir a los Cerros Orientales de Bogotá: habrá cierres durante el fin de semana electoral

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Caminos de los Cerros Orientales cerrarán este viernes festivo en Bogotá: ojo si tenía plan

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Frenan fiesta techno ilegal en Cerros Orientales de Bogotá

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Respire aire puro: cambian los horarios de los senderos orientales de Bogotá para Semana Santa

Los cerros orientales de Bogotá: Monserrate y Guadalupe.
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Los accesos a los Cerros Orientales de Bogotá estarán cerrados: esta es la razón

Voluntario Canal Caracol.
Medio Ambiente

Voluntarios del Canal Caracol participaron en jornada de restauración de cerros orientales de Bogotá

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Reportan fuerte incendio en el centro de Bogotá en inmediaciones de los cerros orientales

Los cerros orientales de Bogotá: Monserrate y Guadalupe.
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Lo que hay detrás de los cerros de Bogotá; el paraíso oculto que pocos han visitado

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Solo se ha recuperado el 3 % de los cerros incendiados en Bogotá

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