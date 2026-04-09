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Frenan fiesta techno ilegal en Cerros Orientales de Bogotá

El evento, que se estaba promoviendo a través de redes sociales, pretendía llevarse a cabo en un predio conocido como “Lost Forest”, ubicado dentro de la reserva forestal.

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