Frenan fiesta techno ilegal en Cerros Orientales de Bogotá

Las fiestas suelen asociarse con bares, discotecas o espacios habilitados para el entretenimiento. Luces, sonido controlado y permisos hacen parte de la norma en este tipo de eventos. Sin embargo, en Bogotá, una celebración tomó un rumbo inusual al trasladarse a un entorno completamente distinto, una zona protegida que nada tiene que ver con este tipo de actividades.

Un operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Chapinero permitió frenar la realización de una fiesta techno ilegal en los Cerros Orientales de Bogotá.

El evento, que se estaba promoviendo a través de redes sociales, pretendía llevarse a cabo en un predio conocido como “Lost Forest”, ubicado dentro de la reserva forestal. La actividad incluía instalación de carpas y venta de bebidas alcohólicas, agua y cigarrillos.



Una actividad prohibida en zona protegida

De acuerdo con la entidad y la normativa ambiental vigente, este tipo de eventos está prohibido en los Cerros Orientales. La Resolución 1766 de 2016 del Ministerio de Ambiente establece que en esta zona no se pueden realizar actividades que impliquen urbanización, explotación de recursos o transformación del ecosistema.

Además, la norma restringe prácticas como la recreación activa, el uso del fuego, la disposición de residuos y cualquier acción que pueda afectar el equilibrio ambiental de este ecosistema estratégico para la ciudad.



Autoridades refuerzan controles en la zona

Según informó la CAR, desde 2024 se han llevado a cabo 56 operativos de control y vigilancia, muchos de ellos en articulación con otras entidades, para atender denuncias relacionadas con fiestas ilegales, quemas, invasiones y afectaciones a la fauna y flora.



Desde la entidad reiteraron que los Cerros Orientales son uno de los principales patrimonios naturales de Bogotá, fundamentales para la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad y como barrera ecológica de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para proteger estos espacios y denunciar actividades ilegales, advirtiendo que continuarán las acciones para frenar cualquier práctica que ponga en riesgo el entorno natural.