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El diagnóstico sobre el aire en Bogotá que contradice al Gobierno nacional

Mientras que el mandatario sugirió que el aire de la ciudad es "mortal" debido al uso de hidrocarburos, Soto defendió la gestión distrital con cifras técnicas que sitúan el origen de la contaminación en fuentes muy distintas a las señaladas por el Gobierno.

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