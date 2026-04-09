No es contra Uber, Didi o Cabify: taxistas en Bogotá protestan por reclamos a Taxi Imperial

La reciente jornada de protestas y bloqueos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá ha generado confusión entre los ciudadanos, quienes usualmente asocian estas manifestaciones con el rechazo a las plataformas digitales de transporte. Sin embargo, en esta ocasión, el conflicto es interno y se centra en las nuevas políticas de la empresa Taxi Imperial y su administración.

Los conductores de los taxis denuncian un trato desigual frente a los servicios especiales y cambios en la gestión de sus ingresos.

#Atención Nuevamente se registran enfrentamientos entre el UNDMO y algunos conductores de taxi en el primer piso del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Por ahora, se mantiene la restricción de ingreso solo para pasajeros con vuelos programados y personal identificado de la terminal… pic.twitter.com/FO5xzj9pnT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 9, 2026

En diálogo con Mañanas Blu, Jaime Herrera, uno de los líderes de la protesta, aseguró que el motivo principal del descontento no son las aplicaciones externas, sino las decisiones del nuevo administrador, Julio Jiménez. Según Herrera, la administración busca imponer "unas nuevas leyes de trabajo" que afectan directamente la autonomía de los propietarios.



¿Competencia desleal?

Herrera explicó que la nueva dirección pretende que, si un propietario tiene varios vehículos, solo pueda manejar uno, mientras la empresa administra el resto y retiene el dinero del recaudo por periodos de hasta 20 días. Además, denunció una competencia que califica de desleal dentro de la misma terminal aérea: "Nos pusieron una competencia que... le están ofreciendo al usuario en 160.000 pesos y nosotros vamos por un servicio de 60.000 pesos".

El líder gremial también sostuvo que existe una campaña de desprestigio contra los taxistas amarillos para favorecer a los vehículos blancos de servicios especiales vinculados a empresas como American Visa Tours.



Según su testimonio, personal en el aeropuerto coacciona a los viajeros: "No les están preguntando, los están coaccionando directamente... donde dicen que el servicio de taxi no está autorizado ya para prestar el servicio... les están diciendo: 'no se monte en el taxi porque lo van a robar'".

Herrera enfatizó que, a pesar de pagar un derecho de parqueadero de 532.000 pesos mensuales, se les están limitando sus espacios para favorecer a las camionetas blancas.



"¿Recuperar la confianza del usuario?"

Por su parte, Julio Jiménez, gerente de Taxi Imperial, aseguró que buscan: "Recuperar la confianza del usuario". Defendió su gestión asegurando que los cambios buscan modernizar el servicio y garantizar la seguridad de los pasajeros. Argumentó que el gremio está dividido y que el objetivo es implementar un "nuevo concepto de servicio" para combatir la mala imagen de los taxis amarillos.

"Cambió que no quieren aceptar de que la manera estratégica de recuperar los clientes, o sea, recuperar la confianza, porque la verdad en el amarillo no nos tienen confianza es porque han habido abusos de cobros", afirmó Jiménez

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El gerente desmintió que se esté obligando a los usuarios a tomar un servicio sobre otro, sosteniendo que el pasajero es quien elige según sus preferencias de comodidad y precio.

Jiménez presentó el programa "Ahora sí", el cual busca que los taxis amarillos operen bajo condiciones similares a los servicios especiales, incluyendo conductores con prestaciones de ley y sistemas de monitoreo.

Finalmente, el debate se extendió al uso de tecnología de vigilancia: Jiménez confirmó que los vehículos de servicio especial cuentan con cámaras de video y micrófonos, una medida que planea extender a los taxis amarillos bajo su administración. Aunque aseguró que esto es por seguridad y se informa al usuario, la medida ha generado rechazo entre algunos conductores que consideran invasivo el hecho de que se grabe y escuche todo lo que ocurre dentro del vehículo en tiempo real.

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Escuche aquí las entrevistas: