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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / No es contra Uber, Didi o Cabify: taxistas en Bogotá protestan por reclamos a Taxi Imperial

No es contra Uber, Didi o Cabify: taxistas en Bogotá protestan por reclamos a Taxi Imperial

Los conductores de los taxis denuncian un trato desigual frente a los servicios especiales y cambios en la gestión de sus ingresos.

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