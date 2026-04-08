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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / La razón detrás de enfrentamientos y manifestaciones de taxistas en aeropuerto El Dorado

La razón detrás de enfrentamientos y manifestaciones de taxistas en aeropuerto El Dorado

Según lo expuesto por el vocero del grupo de taxistas de la empresa Taxi Imperial, los bloqueos y enfrentamientos se dan por parte de algunos conductores que no se quieren someter a una estandarización de tarifas y mejoras en condiciones laborales.

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