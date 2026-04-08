La razón detrás de enfrentamientos y manifestaciones de taxistas en aeropuerto El Dorado

Desde la 1:00 de la tarde un grupo de taxistas bloquearon la salida del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Fue una manifestación que en principio fue pacífica, pero con el pasar del tiempo y los constantes bloqueos sobre la Calle 26 fue necesaria la intervención de las autoridades para evitar aglomeraciones y retrasos en la terminal aérea.

Sobre las 6:00 de la tarde un grupo de conductores perteneciente a la empresa Taxi Imperial, que presta los servicios para el aeropuerto, protagonizó algunos bloqueos en le primer piso que resultaron en un enfrentamiento contra agentes del UNDMO en donde también fue necesario el uso de una de las tanquetas para dispersar la situación.

¿Por qué bloquearon?

Blu Radio conoció que el motivo de los bloqueos es por el disgusto que tienen algunos conductores de taxi con una nueva estrategia que tiene la gerencia de la empresa para mejorar el servicio. Según lo comentado por Julio Jiménez, vocero de la empresa, los conductores se someterán a una estandarización de precios de las carreras y, así mismo, unos cambios que, según afirma, son para mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, dice que aproximadamente de un grupo de 1.200 conductores; 850 aceptaron la propuesta, pero el restante manifestó inconformidad.

“Son gente vinculada y tienen un contrato con nosotros de prestación de servicios para la para la explotación de los taxis. Pero como ellos cobran lo que ellos quieran, pues no lo regula nadie. Eso es lo que ha pasado y por eso es la explosión que que tienen. Es por eso mismo que hemos perdido el trabajo y los clientes ya se nos fueron”, precisó Julio Jiménez.



Enfrentamiento taxistas y UNDMO aeropuerto El Dorado Foto: Blu Radio

Por otro lado, según lo comentó en entrevista con este medio, hay algunos taxistas que no están de acuerdo “son conductores que han hecho las cosas de mala manera”. Por ahora, según lo anunciado por la gerencia de la empresa, ya se adelantan acciones en contra de los conductores que hicieron parte de los enfrentamientos, puesto que lo que contempla los contratos, las personas adscritas a la empresa no pueden bloquear, sino simplemente llegar a una conciliación.

“En el contrato que ellos firmaron en la empresa está que no pueden bloquear, que no pueden hacer ninguna clase de esto, sino conciliar... Pero en este momento quieren atropellar la buena fe de mucha de mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Porque de los 1200 que había, ya 800 están a favor de todo este plan”, concluyó el vocero de la empresa.