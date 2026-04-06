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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El 60 % de taxistas verificados en Bogotá tienen antecedentes, confirma Policía

El 60 % de taxistas verificados en Bogotá tienen antecedentes, confirma Policía

La Policia de Bogotá confirmó que, tras más de 500 verificaciones de antecedentes, el 60 % tiene anotaciones judiciales. Con esto, da respuesta a los gremios que pedían “mostrar la fuente”.

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