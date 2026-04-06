El 60 % de taxistas verificados en Bogotá tienen antecedentes, confirma Policía

Tras las declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, César Andrés Restrepo, que dijo que poco más del 60 % de los conductores de taxi en la capital tiene antecedentes, la Policía aseguró que esta cifra salió tras la verificación de antecedentes de poco más de 500 conductores.

Cifra que se reveló tras la captura de los responsables del paseo millonario de Diana Ospina y la muerte tras el robo del profesor Neil Felipe Cubides, de la Universidad del Externado.

“El Gaula de la Policía Metropolitana identificó que más de un 60 % de esos conductores tenían registros penales. La relación de quién el propietario y quién lo conduce, no tiene un hilo de responsabilidad. Y lo que encontramos es que no haya conocimiento de quien es el responsable de quien conduce”, concluyó el secretario.

Ante esto, el gremio de taxistas, encabeza de Hugo Ospina, uno de los líderes de este sector, se pidió al Distrito mostrar la “fuente” o datos de confirmación con la que se hizo ese señalamiento ya que “era un daño irreparable a los conductores”.



Taxi Foto: AFP, referencia

“Casi todos los ciudadanos tenemos anotaciones. Pero otras cosas diferentes es tener un antecedente penal en la que un juez lo declaró culpable. Y esa es la reclamación que hoy hicimos al alcalde, al secretario de Seguridad y al comandante de seguridad para que nos muerte la fuente del estudió que se realizó”, aseveró Ospina.

Por otro lado, Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que es una muestra para el estudio que no corresponde a la totalidad de conductores registrados en la capital.

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“Esta revisión se realizó con base en información suministrada voluntariamente por algunas empresas del sector. Como resultado, se encontró que el 60 % de los conductores consultados registra alguna anotación. Se precisa que esta información corresponde a una muestra y no representa la totalidad de los conductores de taxi de la ciudad, quienes en su gran mayoría ejercen esta labor de manera honesta”, informaron.