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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Mismo dueño: taxis usados en secuestro de Diana Ospina y crimen de Neil Cubides están vinculados

Mismo dueño: taxis usados en secuestro de Diana Ospina y crimen de Neil Cubides están vinculados

La revelación hecha por el alcalde de Bogotá enciende las alertas sobre posibles conexiones entre dos casos que han estremecido a la ciudad.

Mismo dueño: taxis usados en secuestro de Diana Ospina y crimen de Neil Cubides están vinculados
Mismo dueño: taxis usados en secuestro de Diana Ospina y crimen de Neil Cubides están vinculados
Por: Felipe García
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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