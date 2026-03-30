Mismo dueño: taxis usados en secuestro de Diana Ospina y crimen de Neil Cubides están vinculados

Una nueva pieza clave entró en dos de los casos más impactantes de los últimos meses en Bogotá. La Policía Metropolitana confirmó que el propietario de los taxis utilizados en el secuestro de Diana Ospina y en el secuestro y posterior asesinato del profesor Neil Cubides es la misma persona.

La información fue revelada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que, aunque se trata de dos vehículos distintos, ambos están registrados a nombre de un mismo dueño, lo que abre una nueva línea de investigación para las autoridades.

Nuevo video revela momentos previos a desaparición del profesor del Externado Neill Felipe Cubides

“Dos taxis, el mismo dueño”, señaló el mandatario, al advertir que este hallazgo podría ser determinante para esclarecer si existe una conexión entre los responsables de ambos hechos. Sin embargo, el alcalde mencionó que la investigación continúa.

Diana Ospina Fotos suministradas

Sobre si va a ser judicializado o no el dueño de los taxis, el alcalde mencionó: “Pues eso hace parte de la investigación, sin lugar a dudas. Es parte de lo que se encontró en la investigación, que debo decir, fue una gran investigación que inició el mismo veintidós de febrero, una vez conocimos la desaparición de Diana, y fue liderada por la y por el Gaula”.



El caso de Diana Ospina, quien fue secuestrada en febrero, y el del profesor Neil Cubides, asesinado tras ser raptado, habían sido investigados de manera independiente. Sin embargo, este nuevo elemento pone en la mira una posible estructura criminal que estaría utilizando vehículos de servicio público para cometer estos delitos.

“Es evidente que hay una falla en vigilar y a quién le están entregando los vehículos. Se los están entregando a delincuentes que ya habían cometido delitos. Hay una grave falencia en el control de esos vehículos”, agregó.

Las autoridades ahora avanzan en la verificación del rol que tendría el propietario de los vehículos. Por ahora, la Policía mantiene en reserva detalles clave del proceso, mientras se intensifican las labores para determinar si detrás de estos hechos hay una red organizada operando bajo un mismo patrón.