Galán revela detalles de capturados por paseo millonario de Diana Ospina: “Uno está pagando condena”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó nuevos detalles sobre la captura de los responsables del secuestro bajo la modalidad de paseo millonario contra Diana Ospina, un caso que ha generado preocupación por las fallas en el sistema judicial y la reincidencia criminal en la ciudad.

Según explicó el mandatario en Mañanas Blu, la investigación —liderada por unidades como la Sijín, el Gaula y la Sipol— permitió reconstruir cómo ocurrió el delito e identificar a varios de los implicados. Dos de ellos ya fueron capturados, aceptaron cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Uno de los detenidos es Juan Pablo Cardozo, alias 'Pablito', conductor del taxi en el que se movilizaba la víctima. De acuerdo con las autoridades, su función era perfilar a las personas que luego serían atacadas. El segundo capturado es Diego Armando, alias 'Pachanga', señalado como jefe de la estructura criminal.

El punto que más inquieta, según el alcalde, es que este último estaba pagando una condena por hurto agravado y porte ilegal de armas, pero bajo detención domiciliaria al momento de cometer el secuestro.



“Si este delincuente estuviera pagando su pena intramural, no habría tenido la oportunidad de participar en este delito”, afirmó Galán, al cuestionar la efectividad de este tipo de medidas frente a delincuentes de alta peligrosidad.

Estos son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina: así delinquían ‘Pachanga’ y ‘Pablito’

Fallas en el sistema y más implicados en la investigación

El mandatario advirtió que el caso no se limita a los dos capturados. Según las pruebas, al menos cuatro personas participaron directamente en el hecho, utilizando dos taxis, lo que evidencia una operación coordinada.

Además, confirmó que la investigación sigue avanzando para dar con otros responsables, incluyendo a quienes facilitaron los vehículos y el lugar donde la víctima fue retenida durante más de 40 horas.

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En este contexto, el alcalde hizo un llamado a otras posibles víctimas para que ayuden a identificar a los implicados, lo que permitiría fortalecer los procesos judiciales y garantizar condenas más contundentes.

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¿Qué cambia con el delito de paseo millonario?

Uno de los anuncios clave tiene que ver con el tratamiento penal de estos casos. Galán explicó que el paseo millonario ahora será procesado como secuestro extorsivo, lo que endurece de manera significativa las penas.

Este cambio implica que los responsables ya no enfrentarán sanciones menores asociadas al hurto, sino condenas que pueden superar los 24 años de prisión, incluso en casos donde haya aceptación de cargos.

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Más allá de este caso puntual, el alcalde reconoció que la inseguridad en la ciudad sigue siendo un problema estructural. “No es una percepción, hay un problema de seguridad en Bogotá”, afirmó.

Aunque destacó que algunos delitos han disminuido, insistió en que la reincidencia, la debilidad del sistema carcelario y la falta de sanciones efectivas siguen siendo factores que alimentan la criminalidad.

En particular, alertó sobre un fenómeno recurrente: personas que ingresan al sistema penitenciario por delitos menores y salen con mayores capacidades criminales, lo que, a su juicio, evidencia fallas profundas en el modelo actual.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: