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Galán revela detalles de capturados por paseo millonario de Diana Ospina: “Uno está pagando condena”

El punto que más inquieta, según el alcalde, es que uno de ellos estaba pagando una condena por hurto agravado y porte ilegal de armas.

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