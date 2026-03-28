Capturan a presuntos responsables de 'paseo millonario' a Diana Ospina: Fiscalía les imputará cargos

Luego del caso del paseo millonario que sufrió Diana Ospina, en el que fue secuestrada y le robaron alrededor de 50 millones de pesos, las autoridades realizaron la captura de dos presuntos responsables.

En Bogotá fueron capturados dos presuntos implicados en el paseo millonario. De acuerdo con lo confirmado por la defensa, en la mañana del sábado 28 de marzo se llevó a cabo la legalización de captura de los dos hombres, donde un juez imputó los cargos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

En las próximas horas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará ante un juez de control de garantías de Bogotá a los dos hombres señalados como responsables del paseo millonario a Diana Ospina, ocurrido el pasado 22 de febrero en horas de la madrugada.

Cabe recordar que las diligencias de captura se llevaron a cabo en un trabajo articulado con unidades del Gaula de la Policía Nacional en diferentes puntos de la capital.



Galán se pronuncia tras detención de presuntos responsables

Esta madrugada fueron capturados dos de los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace un mes. Durante los últimos 30 días la @policiadebogota con el apoyo de la @seguridadbog desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó… pic.twitter.com/I0NXj63C7i — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 28, 2026

En medio de un video publicado en su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que en el último mes y tras un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el Gaula, SIPOL y SIJIN se logró la identificación e individualización de los capturados.

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Así mismo, la investigación que permitió ubicar a los dos hombres también llevó a la captura de los responsables del secuestro y posterior asesinato del profesor Neil Cubides.

Ante ello, el mandatario felicitó a la Policía por la celeridad en la captura de los presuntos responsables de estos crímenes.

"Todo el apoyo a la Fiscalía en la solicitud de medida de aseguramiento ante los jueces de la República para que los capturados por ambos casos queden privados de la libertad cuanto antes y dejen de ser una amenaza a la integridad de los ciudadanos", comentó Galán.

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Así mismo, el alcalde bogotano afirmó que las investigaciones seguirán hasta dar con el paradero de todos los responsables de estos hechos violentos y criminales.