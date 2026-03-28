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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a presuntos responsables de 'paseo millonario' a Diana Ospina: Fiscalía les imputará cargos

Capturan a presuntos responsables de 'paseo millonario' a Diana Ospina: Fiscalía les imputará cargos

Capturan en Bogotá a dos presuntos responsables del paseo millonario a Diana Ospina, caso en el que la víctima fue secuestrada y despojada de al rededor de 50 millones de pesos.

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