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Blu Radio  / Judicial  / Estos son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina: así delinquían ‘Pachanga’ y ‘Pablito’

Estos son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina: así delinquían ‘Pachanga’ y ‘Pablito’

Alias, antecedentes y roles dentro del crimen de Diana Ospina revelan cómo se movía la estructura que mantuvo retenida a la víctima durante casi dos días.

Estos son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina: así delinquían ‘Pachanga’ y ‘Pablito’
Estos son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina: así delinquían ‘Pachanga’ y ‘Pablito’
Por: Felipe García
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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