Las autoridades finalmente lograron ponerle rostro a los responsables del secuestro de Diana Ospina. Tras un minucioso trabajo de investigación, que incluyó el análisis de más de 60 mil datos, 12 horas de video y múltiples entrevistas, la Policía identificó a los hermanos Cardozo como piezas clave del crimen: alias ‘Pachanga’ y alias ‘Pablito’.

El primero, Diego Armando Cardozo, de 33 años, sería el cabecilla de la banda y uno de los hombres que ejecutó directamente el secuestro. Tenía antecedentes por hurto y, al momento de los hechos, cumplía medida de detención domiciliaria, tras haber pasado tres años en prisión.

Estos son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina: así delinquían ‘Pachanga’ y ‘Pablito’

El segundo, Juan Pablo Cardozo, de 21 años, jugó un papel clave en la selección de la víctima. Según las autoridades, era el conductor del taxi y quien perfiló a Diana Ospina a la salida de un establecimiento nocturno en Chapinero.

Su historial también encendió las alarmas: había salido de la cárcel apenas seis meses antes del secuestro. Incluso, en un intento por desviar la investigación, se presentó voluntariamente ante el Gaula con declaraciones falsas, buscando evadir su responsabilidad.



Estos son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina: así delinquían ‘Pachanga’ y ‘Pablito’

La investigación reveló que ambos hermanos no solo participaron en el secuestro, sino que estructuraron un plan que incluyó movimientos constantes para evitar ser detectados. Cambiaban de residencia cada pocos días, evitaban el uso de redes sociales, no portaban documentos y utilizaban líneas telefónicas internacionales.

Las autoridades también los vinculan con otros delitos como porte ilegal de armas y hurto agravado, lo que evidencia un historial criminal previo que ahora se consolida con este caso.

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Con estas identidades, las autoridades destacaron que no se trataba de delincuentes improvisados, sino de una estructura con roles definidos, experiencia criminal y estrategias claras para evadir a la justicia.