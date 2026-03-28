A la cárcel dos hermanos implicados en el ‘paseo millonario’ contra Diana Ospina en Bogotá

Un juez penal de control de garantías envió a la cárcel a dos hombres señalados de participar en el caso de secuestro y hurto bajo la modalidad de ‘paseo millonario’ en Bogotá contra Diana Ospina. Se trata de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, quienes aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, cuando la víctima abordó un taxi en el sector de Chapinero, a la salida de la discoteca Theatron, con destino a su vivienda. De acuerdo con la investigación, el vehículo era conducido por uno de los hoy procesados y, durante el trayecto, fue seguido por un carro particular en el que se movilizaban otros hombres, entre ellos el segundo capturado.

Diana Ospina Fotos suministradas

El ataque se concretó en el barrio Santa María del Lago, donde el taxi fue interceptado y varios sujetos abordaron el vehículo de manera violenta para someter a la pasajera.

Según la Fiscalía, durante el tiempo que estuvo retenida, la mujer fue intimidada de forma permanente para obligarla a entregar dinero en efectivo y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias. De esta manera, los responsables lograron apropiarse de cerca de 40 millones de pesos.



Diana Ospina permaneció privada de la libertad por más de 40 horas y posteriormente fue abandonada en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Choachí, en Cundinamarca.

Las capturas de los hermanos Gómez Cardozo se realizaron en operativos conjuntos entre la Fiscalía y el Gaula de la Policía en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, en el sur de la ciudad, en la madrugada de este 28 de marzo.

Esta madrugada fueron capturados dos de los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace un mes. Durante los últimos 30 días la @policiadebogota con el apoyo de la @seguridadbog desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó… pic.twitter.com/I0NXj63C7i — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 28, 2026

Por estos hechos, una fiscal especializada les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, cargos que fueron aceptados por los procesados.

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Tras conocerse las capturas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el trabajo articulado de la Policía y los organismos de inteligencia, y aseguró que las autoridades continuarán avanzando para identificar a todos los responsables.

El mandatario también reiteró que la lucha contra el crimen es una prioridad en la ciudad y respaldó las acciones de la Fiscalía para que los implicados permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.