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Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel dos hermanos implicados en el ‘paseo millonario’ contra Diana Ospina en Bogotá

A la cárcel dos hermanos implicados en el ‘paseo millonario’ contra Diana Ospina en Bogotá

En la madrugada de este 28 de marzo, dos hombre fueron capturados y son señalados como unos de los presuntos responsables del ‘paseo millonario’ a Diana Ospina, quien permaneció secuestrada durante casi dos días.

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