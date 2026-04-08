Enfrentamientos entre taxistas y UNDMO en el aeropuerto El Dorado en Bogotá

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) actuó este miércoles contra los taxistas que se estaban manifestando en el aeropuerto El Dorado por la regulación de aplicaciones móviles. Todo sucedió en el primer piso de la terminal aérea, donde suelen salir los viajeros que llegan de vuelos nacionales e internacionales.

En video quedó registrado cómo volaron los conos ubicados en el carril exclusivo para los taxis, mientras los agentes de UNDMO activaron las bombas aturdidoras para intentar controlar la situación. Blu Radio conoció que los gestores de Diálogo Social y de Convivencia de la Alcaldía de Bogotá trataron de intermediar minutos antes de que la fuerza pública actuara contra los manifestantes.

Vale recordar que las manifestaciones de los taxistas se registran desde tempranas horas de la tarde de este 8 de abril.

Video del enfrentamiento en el aeropuerto:



Se ha conocido que los viajeros y sus acompañantes no han podido ingresar al aeropuerto por las puertas del primer piso, sino que deben subir a la segunda planta para poder entrar a la terminal aérea y así no tener inconvenientes con sus vuelos.

Esta situación de orden público ha complicado la movilidad en la Calle 26, llegando al aeropuerto, e, incluso, TransMilenio decidió suspender por algunos minutos la ruta K86, que es el bus que suele llevar a los ciudadanos a la terminal aérea.