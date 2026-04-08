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Enfrentamientos entre taxistas y UNDMO en el aeropuerto El Dorado en Bogotá

En video quedó registrado cómo vuelan los conos ubicados en el carril exclusivo para los taxis, mientras los agentes de UNDMO actúan.

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