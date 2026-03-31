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Blu Radio  / Economía  / "Toman decisiones con intereses particulares": gerente BanRep tras ruptura con el Gobierno nacional

"Toman decisiones con intereses particulares": gerente BanRep tras ruptura con el Gobierno nacional

También señaló que, con excepción del ministro de Hacienda, los demás miembros de la Junta actúan de cara al país y bajo criterios técnicos.

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