"Toman decisiones con intereses particulares": gerente BanRep tras ruptura con el Gobierno nacional

La ruptura del Gobierno nacional con el Banco de la República desató una fuerte reacción de su gerente, Leonardo Villar, quien defendió la independencia de la Junta Directiva y cuestionó las críticas provenientes del Ejecutivo. El funcionario aseguró que el banco central actúa bajo un mandato constitucional y no por intereses particulares.

Durante sus declaraciones, Villar sostuvo que los integrantes de la Junta toman decisiones técnicas pensando en la estabilidad económica del país. Según explicó, el objetivo principal es proteger el poder adquisitivo de la moneda colombiana, una función que está explícitamente establecida en la Constitución.

“Están tomando decisiones con intereses particulares. La Junta Directiva, todos sus miembros, diferentes al Ministro, actúan por sus convicciones y la sociedad en su conjunto, siguiendo un mandato constitucional: mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana”, afirmó el gerente del Banco de la República.

El economista también señaló que, con excepción del ministro de Hacienda, los demás miembros de la Junta actúan de cara al país y bajo criterios técnicos. En ese sentido, defendió que las determinaciones del banco central responden al bienestar general y al cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.



“Los demás actuamos de cara al país, por el bienestar y cumplimiento de un mandato constitucional”, agregó Villar, al insistir en que las decisiones de política monetaria se toman con independencia y responsabilidad frente a la economía nacional.

El gerente del Banco de la República también rechazó las versiones que señalan que las decisiones del banco central buscan favorecer al sistema financiero. A su juicio, esa interpretación no tiene sustento cuando se analizan las medidas que adopta la entidad.

“La idea de que se toman decisiones para beneficiar al sistema financiero se cae por su propio peso”, afirmó Villar, quien explicó que medidas como el aumento de la tasa de interés buscan moderar la emisión de dinero y controlar los efectos inflacionarios que pueden afectar el bolsillo de los colombianos.